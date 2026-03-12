İlginizi Çekebilir

Narkotik köpeği Jardi, ocak ayının en başarılısı seçildi

Osmaniye'de narkotik madde arama köpeği “Jardi”, 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla Türkiye genelinde “ayın en başarılı görev köpeği” seçildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kuvvesinde görevli olan narkotik madde arama köpeği Jardi’nin, 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 ayrı yakalamaya katkı sağladığı belirtildi. 
Gösterdiği başarıyla 81 ilde görev yapan narkotik madde arama köpekleri arasında “Ocak Ayının En Başarılı Görev Köpeği” seçilen Jardi’nin, yürütülen operasyonlarda önemli rol üstlendiği vurgulandı. 
Emniyet Müdürlüğü tarafından, Jardi’nin katıldığı operasyonlara ait görüntülerden hazırlanan klip, “Başarılı çalışmalarıyla teşkilatımızın gururu olan Jardi ve görevli personelimizi tebrik ediyoruz” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



Osmaniye 12.03.2026
