NetWork yeni sezon ofis stillerini tanıttı

İSTANBUL - NetWork, İlkbahar/Yaz 2026 Koleksiyonu'nda yer alan modern çalışma hayatının dinamiklerine odaklanan yeni tasarımlarını tüketicilerin beğenisine sundu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, koleksiyon, günün her anına uyum sağlayan yeni nesil ofis stilleriyle konforu bir araya getiriyor. Tasarlanan modern kesimli ceketler, şehir temposuna uyum sağlayan bir stil dili oluşturuyor.



Kadın koleksiyonunda akıcı elbiseler, modern ceket etek takımları ve hafif dokulu blazer ceketler dengeli bir görünüm sunarken, erkek koleksiyonunda çizgili gömlekler, smart casual pantolonlar ve modern kesimli ceketler profesyonel görünümü şıklıkla tamamlıyor.



Ofisten şehir hayatına uzanan dinamik tempoya uyum sağlayan parçalar, fonksiyonelliği zamansız estetikle buluşturarak marka stilini modern bir yorumla tanımlıyor.



NetWork İlkbahar/Yaz 2026 dış giyim koleksiyonuna, markanın mağazalarından ve internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

