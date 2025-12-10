ON Dijital Global Brand Awards'ta "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" seçildi

İSTANBUL - ON Dijital Bankacılık, Global Brand Awards 2025'te "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank'ın dijital bankacılık markası ON Dijital, dijitalleşme odağındaki yatırımları ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ON Dijital, yenilikçi yaklaşımı ve müşterilerine sunduğu çözümlerle Global Brands Magazine tarafından düzenlenen organizasyonda "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünün sahibi oldu.

Banka, yatırım işlemlerinden kredi kartına, kripto platformlarına yapılan para transferlerinden sigorta işlemlerine kadar birçok finansal hizmeti tek bir mobil uygulama üzerinden sunuyor.

Buna ek olarak müşteriler, yurt içi ve yurt dışı para transferi, ATM kullanımı, şans oyunları ödemesi ve fatura ödemesi gibi işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.



ON Dijital'in "rahat bankacılık" anlayışını teknolojiyle bir araya getiren yapısı, markayı diğer dijital bankalardan ayıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

- "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, teknolojik altyapıya ve yapay zeka tabanlı bankacılık uygulamalarına sürekli yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirtti.

Dinç, ürün çeşitliliklerini artırmaya ve kullanıcı deneyimini daha da ileri taşıyan yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Yapay zeka destekli ON Asistan ve ON ROBO uygulamaları, ON Kredi Kartı, Visa Direct ücretsiz yurt dışına para transferi hizmeti, önde gelen kripto platformlarıyla işbirliklerinin bu yaklaşımın bir yansıması olduğunu aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize avantajlar ve kolaylık sağlayan hizmet modelimiz, bizi müşteri tercihlerinde de yukarı taşıyor. Global Brand Awards 2025'te 'Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası' ödülünü kazanmak, dijital bankacılık alanındaki bu başarılı stratejimizin uluslararası platformlar tarafından da takdir edildiğinin bir göstergesi. Bu ödül, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirme konusundaki kararlılığımızın da güçlü bir teyidi niteliğinde. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz."