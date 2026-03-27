Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi
Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği
Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor
Futbol: Hazırlık maçı
Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi
Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor

Osmaniye’de “100 atık pile bir pizza” projesine miniklerden destek

Osmaniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce başlatılan “100 Atık Pile Bir Pizza” ya da “100 Atık Pile Bir Sinema Bileti” projesine Uygur İlkokulu 1 ve 3’üncü sınıfta okuyan 48 öğrenci, 5 bin atık pil toplayarak destek verdi. Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nde ağırlanan öğrencilere pizza ikram edilip kitap hediye edildi.
Osmaniye Belediyesi tarafından öğrencilerin çevre bilinci kazanması ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilk destek Uygur İlkokulu öğrencilerinden geldi. Evlerinde kullandıkları pilleri çöpe atmak yerine biriktiren öğrenciler, kısa sürede 5 bin atık pil topladı. Toplanan piller, atık pil kutularına bırakılarak geri dönüşüme kazandırıldı.
Etkinlik kapsamında Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nde ağırlanan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in eşi Ebru Çenet’in de katıldığı programda öğrencilere pizza ikram edildi, ayrıca kitap hediye edildi. Minikler, hem eğlendi hem de çevreye katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hüseyin Küçük, atık pillerin çevreye zararlarına dikkat çekerek, “Atık piller doğaya bırakıldığında içerdiği kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller toprağa ve suya karışarak ciddi çevre kirliliğine yol açar. Bu maddeler ekosistemi olumsuz etkiler ve insan sağlığı açısından da risk oluşturur. Bu nedenle kullanım ömrü dolmuş pillerin çöpe atılmaması, belirlenen atık pil toplama noktalarına bırakılması büyük önem taşır” dedi.
Küçük, atık pillerin geri dönüşümünün doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığını belirterek, “Geri dönüştürülen pillerdeki bazı metaller yeniden üretimde kullanılabilir. Bu sayede hem çevre korunur hem de kaynak israfının önüne geçilir” diye konuştu.



İlginizi Çekebilir

1

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

2

GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

3

Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi

4

Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

5

Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği

6

Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor

7

Futbol: Hazırlık maçı

8

Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi

9

Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

10

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor