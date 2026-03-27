Osmaniye’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne 128 bin 500 TL ceza

Osmaniye'de motosiklet üzerine yatarak akrobatik hareketler yaparak hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 128 bin 500 TL ceza uygulandı. Sürücünün kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Güney Çevre Yolu üzerinde akrobatik hareketler yaparak hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda kısa sürede yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 128 bin 500 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.