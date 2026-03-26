Osmaniye’de arıcılara, verimi arttıracak ıslah edilmiş ana arılar dağıtılacak

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği, arıcılıkta verimi artırmak ve yerli ırkların güçlendirilmesini sağlamak amacıyla Muğla Arıcılar Birliği ile iş birliği yaparak ıslah edilmiş damızlık ana arıları kente getirdi. “Muğla Arısı Islah Projesi” kapsamında üretilecek ana arıların birlik üyelerine uygun fiyatla dağıtımının yapılacağı belirtildi.

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, arıcılıkta sürdürülebilir verim için seleksiyonun önemine dikkat çekerek, “Arıcılıkta yapmamız gereken; kendi ana ırklarımızı seleksiyon yöntemiyle seçerek verimli ırkların çoğalmasını sağlamaktır. Çünkü yerli ırklarımız, bulunduğumuz bölgenin iklimine ve hastalıklarına karşı daha dirençlidir. Dışarıdan temin edilen ana arılar ise hem hastalık taşıma riski barındırmakta hem de özellikle ilk yıl yüksek verim sağlasa da kovan sönmesi vakaları daha sık görülmektedir” dedi.

Merkeze bağlı Çardak Köyündeki arı üretim tesisinde, Muğla Arıcılar Birliği ile yürütülen ortak projeye değinen Gaffaroğlu, “Paydaş olarak yürüttüğümüz proje kapsamında damızlık ana arı üretimi yaparak birlik üyelerimize dağıtacağız. Böylece bölge iklimine ve hastalıklarına dayanıklı yerli arı ırklarımızın çoğalmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Birlik üyesi ve aynı zamanda ana arı üreticisi olan Ebubekir Güzel ise tesislerinde modern yöntemlerle üretim yaptıklarını belirterek, “Muğla’dan gelen ıslah edilmiş damızlık arılarımızla sakin, bal verimi yüksek ve kaliteli ana arılar üreteceğiz. Tesisimiz modern ana arı üretim tesisidir. Sezon için bölünecek kovanlarımız hazır. Arıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahar döneminde beslemenin önemine de değinen Güzel, “Arıları bala hazırlamak ve kaliteli ana arı üretmek için besleme yapmak zorundayız. Erkek arı üretimini kontrollü şekilde sağlayarak doğadaki dengeyi koruyoruz. Ana arılar yaklaşık 50 metre yüksekte, daha steril bir ortamda çiftleşir. Kovanlarımızda altı açık ve tel sistemli yapı kullanıyoruz. Bu sayede oksijen dolaşımı artıyor, karbondioksit birikimi önleniyor. Bu da arıların performansını yükseltiyor” dedi.

Kovan içi nemin hastalık riskini artırdığına dikkat çeken Güzel, “Kovanlarımızda nem oluşumunu engelleyerek hastalık riskini sıfıra indiriyoruz. Bilinçli arıcılık yapıldığında hem üretici hem de sektör kazanır” diye konuştu.