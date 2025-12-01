Quick Finansall toplantısı Elazığ'da gerçekleştirildi

İSTANBUL - Maher Holding'in sigorta, finans ve varlık şirketleri, Elazığ'da düzenlenen "Finansal Market Vizyonu ile Sigortadan Fazlası" etkinliğinde bir araya geldi.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Quick Finansall toplantısına, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ile Quick iştiraklerinin yöneticileri katıldı.



Katılımcılar, Quick Finansall ekosisteminin işleyişi, finans ve sigorta alanındaki bütünleşik modeliyle bölgesel faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Toplantı, Hürriyet gazetesi yazarı ve NTV program yapımcısı Noyan Doğan'ın moderatörlüğünde interaktif formatta gerçekleştirildi. Katılımcılar, sigorta ürünlerinden finansman modellerine, QCAR Mobilite hizmetlerinden yeni nesil dijital çözümlere kadar merak ettikleri tüm konuları yöneticilere birebir sorarak yanıtlarını aldı.

- "Türkiye, dünyanın 16. büyük ekonomisi konumunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, finansal ekosistemin önemine dikkati çekti.

Yaşar, kendilerinin oluşturduğu finansal ekosistem "Quick Finansall"ın, yalnızca bir ürün grubu değil, iş insanları, sigorta aracıları ve bölge ekonomisi için yeni bir değer üretme modeli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ekosistem sayesinde hem işletmelerimizin hem acentelerimizin gelirlerini nasıl artırabiliriz, hem de Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına nasıl daha güçlü katkı sağlayabiliriz. Son açıklanan verilere göre, Türkiye, dünyanın 16. büyük ekonomisi konumunda. Ancak sigorta penetrasyonunda 33. sıradayız. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bunun için de öncelikle, koruma açığımızı kapatmamız, sigortayı toplumun geniş kesimlerine yaymamız gerekiyor. Quick Finansall vizyonu da tam olarak bu hedef doğrultusunda şekilleniyor."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan da Elazığ iş dünyası olarak yalnızca bir sigortacılık modelini değil, şehrin ekonomik vizyonunu besleyecek yeni bir yaklaşımı konuştuklarını aktararak, Quick Finansall'ın sunduğu bütünleşik yapının işletmelere finansmana erişim kolaylığı sağlarken, acentelere de yeni bir iş hacmi yarattığını kaydetti.

Elazığ Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı M. Harun Barut ise acentelerin dönüşümdeki rolünü vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sigorta acenteleri, hem sahadaki ihtiyaçları bilen hem de müşteriye en yakın duran taraf olarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Quick Finansall ekosistemi, acentelerin iş hacmini büyüten, müşterilere daha kapsamlı çözümler sunmamızı sağlayan yenilikçi bir model. Maher Holding'in Elazığ'da acentelerle buluşması, bizlere verilen değerin açık göstergesidir."