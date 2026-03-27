Red Bull Track Takeover serisinin yeni bölüm konuğu Murat Boz ve Poizi oldu

İSTANBUL - Red Bull'un müzik formatı Red Bull Track Takeover, serinin yeni bölümünde pop şarkıcısı Murat Boz ve rap şarkıcısı Poizi'yi bir araya getirdi.

Boz ve Poizi'nin karşılıklı olarak birbirlerinin şarkılarını yeniden yorumladığı ve kırmızı-mavi takım olarak ayrıldığı serinin yeni bölümü, "Red Bull Miksteyp" YouTube kanalında yayınlandı.

İki şarkıcı, Boz'un "Özledim" şarkısını yeniden yorumladı. Şarkı, Red Bull Track Takeover ruhuyla seslendirildi.

Seri, şarkıcı Hadise ve Boz'un iki farklı sahnede karşı karşıya geleceği "Red Bull SoundClash" öncesinde, rekabeti ateşleyen "hazırlık roundu" olarak konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Boz, Türkiye'de ilk kez yapılan formatta şarkılar el değiştirince ortaya çok başka enerji çıktığını belirterek, "Özledim'i Poizi'yle yeniden yorumlamak, Red Bull SoundClash öncesi beklentileri de tempoyu da yükseltti. 10 Nisan'da Red Bull SoundClash sahnesinde bekle beni Hadise." ifadelerini kullandı.

Poizi de Özledim'in çok güçlü bir şarkı olduğunu vurgulayarak, "Cover performanslarının en güzel yanı, şarkıyı başka bir yerden görmeye zorlaması. Özledim'de de bunu yaşadık. Murat'la aynı şarkıya iki farklı yerden yaklaşmak çok keyifliydi." değerlendirmesini yaptı.

