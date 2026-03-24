Samsung kampüslerde "Galaxy Intelligence Hunt" etkinliğini başlattı

İSTANBUL - Samsung'un yeni serisi Galaxy S26'nın özelliklerini özel deneyim alanlarında keşfetme fırsatı sunan "Galaxy Intelligence Hunt" etkinliği, Sabancı Üniversitesinde öğrencilerle buluştu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, üniversite kampüslerinde düzenlediği Galaxy Intelligence Hunt etkinliğiyle öğrencileri yapay zeka dünyasının özelliklerini keşfetmeye davet ediyor.



Üçüncü nesil yapay zeka deneyimi sunan Galaxy S26 serisinin özelliklerini tanıma fırsatı sağlayan etkinliklerin ilki, Sabancı Üniversitesinde 26 Mart'a kadar devam edecek.

Kaçış oyunu konseptinden ilham alan etkinlikte öğrenciler, Galaxy S26 Ultra'nın özelliklerini kullanarak ipuçlarını çözüyor. Bu yıl dedektiflik temasıyla kurgulanan etkinlik kapsamında özel olarak tasarlanan "Tiny House" içindeki hikayede katılımcılar, sunulan yenilikçi teknolojilerle parkuru kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.



Galaxy Intelligence Hunt kapsamında Galaxy S26 serisinin özellikleri gerçek senaryolarla deneyimleniyor. Seride yer alan Privacy Display (Gizlilik Ekranı), yan açılardan görünürlüğü sınırlayarak gizliliği koruyor. Gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle güçlendirilen cihaz, Nightography özelliğiyle loş ortamlarda canlı fotoğraf ve video çekimine imkan tanıyor. Photo Assist istenmeyen nesneleri kaldırarak görüntüleri iyileştirirken, Creative Studio ise düzenlenen fotoğrafları farklı içeriklere dönüştürüyor.



- Birinci Galaxy S26 Ultra kazanıyor

Samsung'un gençlere yeni deneyimler sunmayı amaçlayan "Campus Roadshow" projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlikte, parkuru tamamlayan öğrenciler çeşitli ödüller kazanma şansı yakalıyor.



Organizasyonda birinciye Galaxy S26 Ultra, ikinciye Galaxy Tab S11 ve üçüncüye Buds4 Pro hediye ediliyor. Etkinlik alanındaki oyun bölümünde ise cihazın "Buhar Odası" soğutma teknolojisi ve performansı test edilebiliyor. Isı dağılımını iyileştiren söz konusu teknoloji, yoğun kullanımda cihazın akıcı çalışmasını sağlıyor. Oyun turnuvalarının kazananlarına ise Galaxy SmartTag2 veriliyor.



Son üç yıldır üniversite kampüslerinde düzenlenen etkinliğe geçen yıl Yeditepe, Özyeğin, Bahçeşehir, Sabancı ve Koç üniversiteleri ev sahipliği yapmıştı.