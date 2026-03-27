Tat Gıda Şerafettin Memiş Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikti

İSTANBUL - Tat Gıda, Memişoğlu Tarım Ürünleri ve Tat Bakliyat'ın kurucusu Şerafettin Memiş anısına oluşturulan hatıra ormanı kapsamında 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tat Gıda, sürdürülebilirlik vizyonunu somut adımla taçlandırarak Bursa'nın Karacabey ilçesinde hatıra ormanı projesine imza attı.

Şirketin kurucusu Şerafettin Memiş anısına oluşturulan hatıra ormanına 10 bin fidanı dikmesi, doğaya duyulan saygısının, çevresel sorumluluğun ve gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakma kararlılığının yansıması olarak öne çıktı.

21 Mart Orman Haftası kapsamında başlatılan proje, 25 Mart'ta tamamlanarak doğaya değer kazandırdı.

Açıklamada görüşleirne yer verilen Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, babası Şerafettin Memiş anısına oluşturulan projenin büyük anlam taşıdığını belirterek, son yıllarda artan orman yangınları, kuraklık ve iklim krizinin, projenin hayata geçmesine vesile olduğunu aktardı.

Hatıra ormanı çalışmalarının çıkış noktasının çevresel sorunlar olduğuna dikkati çeken Veysel Memiş, "Biz yalnızca sorunlara dikkat çeken bir marka olmayı yeterli görmüyoruz. Somut çözümler üreten ve bu yaklaşımı sürdürülebilir kılan bir yapı inşa ediyoruz. Bu doğrultuda benzer çevresel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karacabey'de yer alan üretim tesisleri nedeniyle bu bölgeye öncelik verdiklerini vurgulayan Memiş, faaliyet gösterdikleri coğrafyada değer yaratmanın ve yerel ekosisteme katkı sağlamanın temel öncelikleri arasında bulunduğunu anlattı.

Memiş, değer üreten büyük bir aile olduklarını ve bu anlayışla hem kurum içinde hem de toplumda güçlü bağlar kurmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Her fidan, doğaya ve gelecek nesillere bıraktığımız değerin simgesi, biz de bu değerleri yaşatarak hem ailemiz hem de toplumumuz için kalıcı izler bırakmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çam fidanlarıyla oluşturulan ormanın, sürdürülebilir büyüme stratejilerinin çevresel ayağını önemli ölçüde güçlendirdiğini belirten Memiş, doğal kaynak verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim risklerine uyum başlıklarının öncelikli gündemleri arasında yer aldığını kaydetti.

- "Sürdürülebilirliği iş modelimizin temel yapı taşlarından biri olarak ele alıyoruz"

Memiş, küresel piyasalarda şirket değerlemelerinde çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterlerinin belirleyici hale geldiğine dikkati çekerek, bu alandaki yatırımları stratejik öncelik olarak ele aldıklarını vurguladı.

Sürdürülebilirliği yalnızca bir söylem olarak değil, iş modellerinin temel yapı taşlarından biri olarak ele aldıklarına işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Çevresel sorumlulukla finansal sürdürülebilirliği birlikte yönetiyoruz. Bu yaklaşım, hem operasyonel verimliliğimizi artırıyor hem de uzun vadeli rekabet gücümüzü tahkim ediyor. Karacabey'de hayata geçirdiğimiz hatıra ormanı da doğaya duyduğumuz sorumluluğun ve uzun vadeli değer üretme yaklaşımımızın somut göstergesidir."

Memiş, sürdürülebilir tarım, dijitalleşme ve kaynak verimliliği alanlarında yürüttükleri çalışmaların çevre projeleriyle daha da anlamlı hale geldiğini ifade ederek, 2050 net sıfır hedefleri doğrultusunda çevresel etkilerini azaltmaya yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.

Sözleşmeli tarım modellerinin, dijital tarım uygulamaları ve su verimliliği projeleriyle sektörde ölçeklenebilir dönüşüm modeli ortaya koyduğunu anlatan Memiş, hatıra ormanının bu yaklaşımın doğal uzantısı olduğuna dikkati çekti.