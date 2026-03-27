İlginizi Çekebilir

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi
Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği
Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor
Futbol: Hazırlık maçı
Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi
Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor

TSKB GYO ile Türkiye Alzheimer Derneği işbirliği protokolü imzaladı

TSKB GYO ile Türkiye Alzheimer Derneği işbirliği protokolü imzaladı

TSKB GYO ile Türkiye Alzheimer Derneği işbirliği protokolü imzaladı

İSTANBUL - TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TSKB GYO), Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) ile alzaymır hastalarına ve ailelerine destek olmayı hedefleyen işbirliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TSKB GYO, işbirliğiyle, alzaymır hastalarına ve ailelerine destek sağlanmayı, toplumsal bilinç ve farkındalığın artırmayı hedefliyor.

Alzheimer Gündüz Yaşam Evi'nde düzenlenen imza töreni, TAD Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Şahinöz ve TSKB GYO Genel Müdürü Cengaver Yıldızgöz'ün katılımıyla gerçekleşti.

İşbirliği kapsamında, TSKB GYO ve TAD, toplumu alzaymır hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirme, eğitim programları düzenleme ve TAD'ın faaliyetlerini destekleme alanlarında ortak projeler yürütecek.

TAD, hastalardan etkilenen bireylerin ve ailelerin yaşam kalitesini artırmayı öncelikli hedef olarak belirlerken, bakanlıklar, üniversiteler, sağlık kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı danışma kurulunda görev yaparak alzaymır ve yaşlı sağlığı konularında politika geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TSKB GYO Genel Müdürü Cengaver Yıldızgöz, bu yıl 20. yılını kutladıklarını belirtti.

Faaliyetleriyle ekonomik, sosyal sorumluluk projeleriyle de kültürel kalkınmaya katkı sağladıklarını aktaran Yıldızgöz, "Türkiye Alzheimer Derneği ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin, bir sosyal sorumluluk projesi olmanın dışında, toplumda farkındalık yaratacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını güçlendirecek bir adım olduğuna inanıyoruz. TSKB GYO olarak, sürdürülebilir ve etkili sosyal projelere yatırım yapmayı önemsiyor ve önceliklerimiz arasında tutuyoruz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 27.03.2026 14:01:44
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

2

GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

3

Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi

4

Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

5

Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği

6

Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor

7

Futbol: Hazırlık maçı

8

Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi

9

Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

10

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor