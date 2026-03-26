Tüketiciler ramazan ayında fiyat karşılaştırmasına yöneldi

İSTANBUL - Cimri, ramazan ayı dönemindeki mutfak alışverişi ve tüketici davranışlarına ilişkin analiz verilerini paylaştı.

Şirkette yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca kullanıcılar satın alma öncesinde daha fazla araştırma yaparken, farklı satıcıları karşılaştırdı ve en avantajlı fiyatı bulmaya yöneldi.



Cimri'nin platformuna giren tüketici davranışları analizinden elde ettiği verilere göre, mutfak ürünlerinde fiyat karşılaştırma oranı yüzde 76 artış gösterdi.



Küçük ev aletleri aramaları bir önceki aya kıyasla yüzde 75 artarken, mutfak gereçlerinde fiyat karşılaştırma oranı yüzde 83 yükseldi. En fazla karşılaştırılan ürünler arasında düdüklü tencere, yemek takımı, mikrodalga fırın, rondo, tencere ve tava setleri yer aldı. Söz konusu ürünlerdeki fiyat araştırması, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı.



Ramazan boyunca kullanıcı ilgisinin arttığı kategoriler arasında bahçe yüzde 123, mutfak gereçleri yüzde 83, küçük ev aletleri yüzde 75, mobilya ve dekorasyon yüzde 66, süpermarket ise yüzde 55 oranında yer aldı. Bahçe kategorisindeki yükseliş, yaz hazırlıklarının ramazan döneminde başladığına işaret etti.



- Belirgin fiyat farkları oluştu

E-ticaret siteleri arasında, aynı ürün için belirgin fiyat farkları oluştu. Mutfak ürünlerinde ortalama fark yüzde 11 seviyesindeyken, bazı ürünlerde bu oran yüzde 116'ya kadar ulaştı.



Tüketiciler satın alma öncesinde ortalama 3 farklı mağazayı inceledi ve yaklaşık 5,5 dakika boyunca fiyat karşılaştırması yaptı. Yoğun karşılaştırılan ürünler arasında kahve ve çay makinaları, ankastre fırın ve çatal-kaşık-bıçak setleri öne çıktı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Cimri Eş Üst Yöneticisi (CEO) Ayşe Gürbüz, ramazan boyunca kullanıcıların araştırma süresi ve karşılaştırma davranışının belirgin şekilde arttığını belirtti.

Gürbüz, "Aynı ürünü farklı satıcılarda karşılaştırarak daha avantajlı fiyatlara ulaşmak mümkün. Platformumuz üzerinden yapılan karşılaştırmalar, kullanıcıların ortalama yüzde 5,3 tasarruf etmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.









