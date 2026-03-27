TurkNet desteğiyle FRC 2026'nın ikinci etabı Bakırköy'de başladı

İSTANBUL - TurkNet'in teknoloji desteği sunduğu FIRST Robotics Competition (FRC) 2026 sezonunun ikinci etap karşılaşmaları İstanbul'un Bakırköy ilçesinde başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FIRST Robotics Competition (FRC) 2026 İstanbul Başakşehir'de tamamlanan ilk etap yarışlarının ardından, sezonun ikinci etabı Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Yeni etapta 26 şehir ve 10 ülkeden 121 takım, tasarım, yazılım ve mekanik alanlarında geliştirdikleri robotlarla sahaya çıkıyor. Etkinliğe toplamda 4 bini aşkın kişinin katılımı bekleniyor.

Fikret Yüksel Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen organizasyon, farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen gençleri mühendislik, takım çalışması ve problem çözme odağında bir araya getiriyor.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen ilk etapta 10 farklı ilden 79 yerli ve 8 ülkeden 14 yabancı takım olmak üzere toplam 93 takım yarıştı. FRC'ye sezon boyunca, Çin, ABD, Avustralya ve Birleşik Krallık’tan toplam 39 uluslararası takım katılım sağlarken, etkinlikte binden fazla gönüllü ve 850 mentör de görev aldı.

Yarışmalar sonucunda 8'i Türk takımı olmak üzere toplam 12 takım, ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Bakırköy'de Haliç etabıyla başlayan ikinci etap turnuvaları, Marmara ve Avrasya etabının ardından 2 Nisan'da son bulacak. Takımlar, "REBUILT" teması kapsamında robotlarını geliştirirken, saha içi strateji, teknik problem çözme ve takım çalışması becerilerini de test etme fırsatı buluyorlar.

Turknet, yarışma alanında sağladığı Gigafiber altyapı ile yüksek hızlı bağlantı sunarken, bu yıl genişlettiği "Pit Stop" teknik destek alanıyla takımların yedek parça ve onarım ihtiyaçlarına da destek veriyor.

Ayrıca ilk kez sahaya çıkan Turknet maskotu, etkinlik boyunca öğrencilerle doğrudan etkileşim kurarak deneyimi daha eğlenceli hale getiriyor.

FRC 2026 sezonu, Türkiye'de gençlerin teknolojiye olan ilgisini güçlü verilerle ortaya koyuyor. 26 şehirden 208 takım ve 6 bin 500'den fazla öğrencinin katıldığı organizasyonda kız öğrenci oranı yüzde 47'ye ulaştı.

Türkiye bu oranla, FIRST Robotics organizasyonları içinde kız öğrenci katılımında dünya ortalamasının üzerine çıkan ülkelerden biri konumuna geldi.



