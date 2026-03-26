TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Adana'da sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

ADANA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Çotlu Mahallesi'nde yağışlardan etkilenen tarım arazilerini gezdi, bir araya geldiği çiftçilerin taleplerini dinledi.

İncelemelerinin ardından Bayraktar, gazetecilere, kentte yağışların tarım arazilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Doğal afetlerin üreticilere giderlerinin yanı sıra ciddi bir maliyet yüklediğini belirten Bayraktar, sahada gözlem yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Bayraktar, Adana'nın Yumurtalık, Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki bazı tarım arazilerinde kuvvetli yağışlar sonucu su baskınlarının yaşandığını dile getirdi.

Yağışlarla su seviyesi yükselen Ceyhan ve Seyhan nehirleri nedeniyle de bölgede sorunlar yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"TARSİM kapsamında olan üreticilerimiz bir miktar zararlarını tazmin edecekler. Çünkü prim ödüyorlar, bunun karşılığında bir zarar ödenmesi, karşılanması söz konusu olacak. TARSİM kapsamında olmayan üreticilerimize muhakkak surette bir nakdi yardım yapılması gerekiyor. Çiftçilerimize sahip çıkmak zorundayız."

Bayraktar, Çukurova'nın tarımda çok önemli bir bölge olduğunu dile getirdi.

Programlarında Bayraktar'a Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da eşlik etti.



Ekonomi 26.03.2026 19:42:41
