Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'da başladı

ANTALYA - 13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) yıllık faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 25 ülkeden 390 sporcu katıldı.

Organizasyonun açılış seremonisinde konuşan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, spor organizasyonlarının dünya genelinde barış ve kardeşliği pekiştiren önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Solmaz, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise uluslararası spor organizasyonlarının barış, sevgi ve kardeşliğin güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Aynı zamanda Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı olan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da organizasyonun dostluk içerisinde gerçekleşmesini diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere organizasyona katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür eden Yıldız, "Bugün burada 13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Kupası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ayrıca bu prestijli organizasyona katılım sağlayan tüm ülkelerin federasyon başkanlarına, takım liderlerine, antrenörlerine, hakemlerine ve sporcularına teşekkür ediyorum. Bu büyük spor organizasyonunun fair play ruhu içerisinde gerçekleşmesini diliyor, herkes için başarılı bir şampiyona olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir'in de katıldığı seremoninin ardından müsabakaların başladığı IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, 29 Mart Pazar günü final karşılaşmalarıyla sona erecek.



Spor 26.03.2026 21:43:57
