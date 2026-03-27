Vali Serdengeçti, Türkiye derecesi yapan 9 sporcuyu ağırladı

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, katıldıkları şampiyonlarda Türkiye derecesi elde eden başarılı 9 sporcuyu makamında ağırladı. Vali Serdengeçti, “Türkiye şampiyonluklarıyla, rekor derecelerle ve millî takım yolculuğuna uzanan önemli başarılarla bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Sporcuların başarıları hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Sporcular Timur Er’in U18 Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası Uzun Atlama branşında 7.53’lük atlayışı ile 7.35 olan rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu, Hüseyin Kanat’ın U18 Atletizm Seyfi Alanya Atmalar Kış Türkiye Şampiyonası Cirit branşında 63.36’lık atışıyla ile 62 metre olan Avrupa Şampiyonası barajını aşarak Türkiye Şampiyonu, Alara Su Yüksel’in U16 Atletizm Seyfi Alanya Atmalar Kış Türkiye Şampiyonası Disk Atma branşında 41.76’lık atışıyla ile Türkiye Şampiyonu, Muhammet Erdal Tokgöz’ün U16 Atletizm 60 Metre Engelli Türkiye Salon Şampiyonası branşında 8.50 saniyelik 60 metre Engelli koşusuyla ile Türkiye Şampiyonu, Anıl Tanç’ın 18 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonası 600 Metre branşında 1.24’lük 600 metre koşusuyla ile Olimpik Deneme Şampiyonu, Şamil Şahan’ın U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası branşında 48 Kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım Kampına davet edildiğini, Muhammet Kadir Karatekin’in U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası branşında 51 Kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak Milli Takım Kampına davet edildiğini, Cansu Özgüven’in U17 Takewondo Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, “Türkiye şampiyonluklarıyla, rekor derecelerle ve millî takım yolculuğuna uzanan önemli başarılarla bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı kutluyorum. İnanıyorum ki sporcularımızın başarıları, şehrimizde spora gönül veren nice gencimize de ilham olacaktır. Dereceye giren tüm sporcularımızı, onları yetiştiren kıymetli antrenörlerimizi ve her daim yanlarında duran ailelerini gönülden kutluyorum.”dedi. Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Mazı, Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Ahmet Celalettin Doğan, Atletizm Antrenörü Tolga Güneri de eşlik etti.