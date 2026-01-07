Vavacars, aralık ayı ikinci el otomobil satış verilerini paylaştı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - VavaCars, kamuya açık verileri analiz ederek hazırladığı ve yapay zeka ile geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi Aralık 2025" raporunun sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son bir yılda ikinci el araç fiyatları yüzde 18,6 artarken, aynı dönemde enflasyon yüzde 30,89, dolar yüzde 21,4 ve avro yüzde 36,9 yükseldi. Aralık ayında otomobil fiyatları ortalama yüzde 0,11 artarak genel enflasyon artışının altında kaldı.

Aralık ayında ikinci el araç pazarı yılın en güçlü performansını sergileyerek büyüme kaydetti. 2025 yılı geneline bakıldığında ise hem sıfır araç hem de ikinci el araç pazarında büyüme görülürken, ikinci el araç pazarının yıllık toplam satış adedinin 7 milyon seviyesini aşması dikkati çekti.

Fiyatların enflasyonun altında seyretmesi, hem satın alma niyetinde olan tüketiciler hem de aracını satarak farklı alternatifleri değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat dönemi yarattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2025'in son iki ayının, ikinci el otomobil piyasası açısından önemli bir eşik niteliği taşıdığını belirtti.

Önceki aylarda fiyatların nominal olarak artış gösterirken reel bazda gerileme eğiliminde olduğunu aktaran Gözelekli, "Ancak yılın son iki ayında fiyatların yatay seyretmesi, fiyat endeksinde nominal anlamda da bir direnç oluştuğunu gösterdi. Sıfır araç pazarında yoğunlaşan kampanyalar, ikinci el araç piyasasına da olumlu şekilde yansıdı. Tüm bu gelişmeler, piyasanın yılı güçlü bir performansla tamamlamasını sağladı." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 7.01.2026
