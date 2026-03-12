Visa "Finansal Hizmetler" araştırmasının sonuçlarını paylaştı

İSTANBUL - Visa, Türkiye'de finansal hizmetlerin kullanımına dair gerçekleştirdiği "Visa Finansal Hizmetler Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Visa'nın FutureBright Araştırma Şirketi işbirliğiyle hayata geçirdiği araştırma, tüketicilerin yeni nesil bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin kullanım alışkanlıklarını, tercih motivasyonlarını, ihtiyaç ve beklentilerini inceliyor.

Dijital bankacılık, finansal teknolojiler (fintek), ödeme tercihleri ve açık bankacılığa dair içgörüler sunan ve çevrim içi anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, dijital ödeme çözümleri günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, ödeme deneyimi de tek bir kanalla sınırlı kalmıyor.

Mobil ödemeler, dijital bankacılık, açık bankacılık ve blokzincirin bu çok katmanlı ödeme deneyiminin yeni katmanları olarak öne çıktığını gösteriyor. Çalışma, kullanıcıların dijital çözümleri ihtiyaç, alışkanlık ve güven beklentilerine göre birlikte değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Araştırmada yaş grupları arasında yalnızca kullanılan çözümlerin değil, bu çözümlerden beklenen değerin de farklılaştığını gösteriyor. Genç kullanıcılar hız ve kullanım kolaylığına odaklanırken, orta yaş ve üzeri gruplar için güven ve alışkanlıklar daha belirleyici olmaya devam ediyor.

Mobil temassız ve karekodlu ödemeler tüm yaş gruplarında yaygınlaşıyor. Mobil temassız ödemeler sıra beklenen iş yerlerinde daha çok tercih edilirken bu yöntemin en sık kullanıldığı sektörler ise marketler, mağazalar, kafe/restoranlar, eczaneler ve akaryakıt istasyonları olarak öne çıkıyor. Ankete katılan tüm yaş gruplarında Android tabanlı mobil temassız ödemelerde kullanım yüzde 70 seviyelerine çıkıyor.

Dijital bankacılığın bilinirliği tüm yaş gruplarında yüksek seyrederken kullanımı etkileyen faktörler de bireylerin tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre farklılaşıyor. Hizmetlere ücretsiz erişim dijital bankacılık kullanımındaki en güçlü motivasyonlardan biri olurken, ankete katılan kullanıcılar, dijital bankacılık uygulamalarına haftada ortalama 5 kez giriş yapıyor.

Ankete katılanların yarısından fazlası açık bankacılık kavramına aşina olmazken buna karşın kullanıcı beklentileri giderek netleşiyor. Katılımcıların yüzde 56'sı açık bankacılık kapsamında gelir-gider takibi yapılabilmesini, yüzde 43'ü ise kredi kartı bilgilerinin tek bir yerden görüntülenebilmesini bekliyor.

- Kripto para bilinirliği anketi

Kripto para bilinirliği ankete katılanlar arasında yüzde 95'in üzerinde olsa da kullanım temkinli seyrediyor. Araştırmaya göre, katılımcıların yalnızca yüzde 49'u bugüne kadar kripto para işlemi yaptığını belirtirken, son bir ay içinde işlem yapan aktif kullanıcılar toplam kitlenin yüzde 20'sini oluşturuyor. 25-44 yaş aralığının, son bir ayda en çok kripto işlemi yapan kullanıcı grubu olduğu görülüyor.

Ankete katılanların yüzde 47'sinin fiziksel şubeyi hala olmazsa olmaz olarak tanımlaması, dijital çözümler yaygınlaşırken bazı kullanıcılar için güven, destek ve insan teması beklentisinin önemini koruduğunu gösteriyor.

- Mobil temassız ve karekod ödemeler yaygınlaşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Türkiye'nin Avrupa'nın en dinamik dijital ödeme ekosistemlerinden birine sahip olduğunu belirtti.

Mümin, kullanıcıların günlük hayatta mobil temassız ve karekod çözümleriyle hız ve dijital bankacılıkla daha fazla kontrol aradıklarını anlattı.

Yeni teknolojiler devreye girerken, güvenin hala en temel beklenti olmaya devam ettiğini vurgulayan Mümin, "Odağımız, küresel ağımızı, güvenlik çözümlerimizi ve iş ortaklığı modelimizi bir araya getirerek, Türkiye'nin dijital ödeme yolculuğunun bir sonraki fazını ölçeklendirmek. Ekosistemimizle birlikte hem bireyler hem de işletmeler için güvenli, hızlı ve kolay bir ödeme deneyimi sunan inovasyonları hayata geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener de Türkiye'deki finansal davranışları uzun süredir veriye dayalı bir yaklaşımla analiz ettiklerini ve bu içgörüleri sahadaki gerçek ihtiyaçlarla bire bir örtüştürdüklerini aktardı.

Şener, araştırmalarının gündelik işlemlerde kartlı ödemelerin hala baskın tercih olmaya devam ettiğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ankete katılan tüketicilerin 10'da 8'i karekod, 10'da 7'si ise mobil temassız ödeme yöntemlerini farklı sıklıklarda kullanıyor ve bu yöntemlerle haftada ortalama 4-5 işlem gerçekleştiriliyor. Ancak karekod ve mobil temassız ödemelerin bilinirliği yüksek olsa da, kartlı ödeme yöntemleri kullanımda hala çok daha yaygın. Bu içgörüler, pazar verilerini müşterilerimizin stratejik önceliklerini doğrudan destekleyen, uygulanabilir ve ölçeklenebilir yol haritalarına dönüştürmemizi sağlıyor."