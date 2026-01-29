Vodafone 5G yolunda fiber omurgasını yapay zekayla güçlendiriyor

İSTANBUL - Vodafone, fiber optik omurga şebeke ve aktif ürünlerini izleyen sistemlerde gerçekleştirdiği geliştirmelerle altyapı ve şebeke anomalilerine yönelik analiz, yönlendirme ve iyileştirme süreçlerini uçtan uca dijitalleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yönde geliştirdiği yeni çözümle Vodafone, Fiber Optik Omurga İletim Teknolojisi (D-WDM) sistemlerinin bağlı olduğu fiber hatlarda zayıflama ve kesinti noktalarını yapay zeka desteğiyle tespit ederek, herhangi bir analize gerek kalmadan arıza ölçüm süresini kısaltıyor.



Vodafone'un geliştirdiği dijital operasyon yönetim platformu üzerinden devreye alınan yeni sistem, fiber optik omurga şebeke operasyonlarını uçtan uca yöneterek, 5G servisleri için kritik öneme sahip olan hızlı müdahale, proaktif arıza önleme ve kapasite sürekliliğini mümkün kılıyor.

Yeni çözüm sayesinde, 5G servis sürekliliğini destekleyen akıllı altyapı sayesinde müdahale sürelerinde yüzde 25 iyileştirme sağlanıyor. Otomatik hata tespitiyle saha ölçümüne gerek kalmadan kesinti noktası anında belirleniyor ve 30 dakika ile 1 saat arası süren ölçüm süresi ortadan kalkıyor.

Optik performans sorunlarında anında tespit sayesinde proaktif bakımı mümkün kılan sistemle optik performans kaynaklı etki sürelerinde yüzde 20 iyileşme sağlanıyor. Büyük ölçekli kesintilerin önlenmesiyle çok sayıda abonenin 5G ve mevcut servislerde iletişim kaybı yaşamasının önüne geçiliyor.

- Yeni sistemle güçlü bir fiber altyapı temeli oluşturuluyor

Vodafone, üreticiden bağımsız geliştirilen yeni sistem sayesinde, hem bugünün şebeke ihtiyaçlarını karşılıyor hem de 5G ve gelecekteki yüksek hızlı, düşük gecikmeli servisler için güçlü bir fiber altyapı temeli oluşturuyor.

Şirket, yaklaşık 25 milyon mobil, 1,5 milyon sabit ve çok sayıda kurumsal müşteriye hizmet veren, fiber optik altyapıya sahip güçlü şebekesini dijitalleşme ve yapay zeka destekli çözümlerle sürekli optimize ederek, 5G ve ötesi teknolojilerde şebeke yönetiminin öncüsü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, 5G ve geleceğin bağlantı teknolojilerinin güçlü ve akıllı bir fiber omurga gerektirdiğini belirtti.

Lopez, dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlarla operasyonel süreçlerini daha öngörülebilir, hızlı ve verimli hale getirdiklerini vurgulayarak, "Fiber optik omurga şebeke yönetimimizi 5G ve ötesine hazır bir yapıya taşıyoruz. Ekiplerimizin hayata geçirdiği bu gelişmeler, daha yüksek servis sürekliliği ve artan müşteri memnuniyeti sağlıyor." ifadelerini kullandı.