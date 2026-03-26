Vodafone'dan işletmelere 5G'ye hazır yeni "Red Business" tarifeleri

İSTANBUL - Vodafone Business, Türkiye'de 5G kullanımının başlayacağı 1 Nisan yaklaşırken, işletmelerin yeni nesil bağlantı ihtiyaçlarına yanıt verecek, 5G'ye hazır yeni Red Business tarifelerini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde işletmeler için hız, kapasite ve kesintisizlik, daha kritik hale geliyor. Vodafone, 5G'ye hazır yeni Red Business tarifeleriyle, firmaların söz konusu sürece hazırlanmasına katkı sunuyor.

Vodafone Business Red tarifesi kullanan şirketler, kullandıkları birçok uygulamaya sınırsız internet avantajıyla erişebilecek.

Red Business tarifeleri, KOBİ'lerden büyük ölçekli kurumlara, saha ekiplerinden hibrit çalışan yapılara kadar farklı iş modellerine sahip şirketlerin iletişim ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı.

Veri yoğun çalışan ekipler, sahada aktif operasyon yürüten kadrolar ya da toplantı, görüntülü görüşme ve mesaj trafiğini yöneten yönetim ekipleri için farklı kullanım alışkanlıklarına yanıt veren paket seçenekleri sunuluyor.

Yapı sayesinde işletmeler, operasyonel ihtiyaçlarına en uygun tarifeyi seçebiliyor, gereksiz maliyetleri ortadan kaldırırken ihtiyaç duydukları bağlantı gücüne kesintisiz erişebiliyor.

Tarifeler, KOBİ’lerin ileri iletişim teknolojilerine erişimini kolaylaştırırken, maliyet avantajı sağlayan paket yapısıyla bütçe yönetimlerini de destekliyor.

"Business Pass" özelliği sayesinde şirketler, en çok kullandıkları iş uygulamalarında internet kotası kaygısı yaşamadan iletişimlerini sürdürebiliyor.

Yaklaşım, özellikle sınırlı kaynakla maksimum verimlilik hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir avantaj sunuyor. Vodafone Business, teknolojiyi erişilebilir ve sürdürülebilir kılarak KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Business Pass kapsamında "WhatsApp", "Facebook Messenger", "Telegram", "Signal Microsoft Teams", "Skype Kurumsal", "iOS Mail", "Outlook", "Gmail", "Yandex Mail", "Yahoo Mail" ve "Yandex Navigasyon" uygulamalar yer alıyor:

Uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma, e-posta ve iş iletişimi trafiği paket kotasından düşmüyor. Böylece saha ekipleri, satış temsilcileri, lojistik operasyonları ve yönetim kadroları, veri kotası kaygısı yaşamadan iletişimlerini sürdürebiliyor. Şirket, böylece kurumsal mobil iletişimde farklılaştıran unsurla öne çıkıyor.

Kontrat yenileme dönemine yaklaşan müşteriler de bu özellikten faydalanabilecek. Müşteriler, "Vodafone Yanımda" uygulaması ek paketler menüsünden Business Pass özelliğini aylık yenilenecek şekilde faturasına ek olarak veya kredi kartından ödeme seçeneğiyle satın alabilecek. Alım sonrası müşteriler, mevcut tarife özelliklerine ek olarak Business Pass paketini de anında kullanabilecek.

Vodafone, 5 kıtada edindiği 5G deneyimini Türkiye'ye taşıyarak işletmelerin yeni nesil bağlantı teknolojilerine sorunsuz geçişini destekliyor. 5G ile birlikte daha düşük gecikme süresi, daha yüksek veri hızları ve artan bağlantı kapasitesi, üretimden perakendeye, finanstan lojistiğe kadar birçok sektörde operasyonel verimliliği artıracak.

Söz konusu tarifeler, 1 Nisan'da başlayacak yeni dönemin gereksinimlerine de yanıt verecek şekilde tasarlandı. Şirket, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda yalnızca bağlantı sağlayıcısı değil, farklı ihtiyaçlara özel çözümler sunan stratejik iş ortağı olarak konumlanıyor.

Şirket, 5G'ye hazır altyapısı ve yenilikçi tarifeleriyle firmaların iletişim süreçlerinde sınırları kaldırmayı hedefliyor.

- "5G kullanımının başlayacağı tarih iş dünyası için yeni eşik anlamına geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Türkiye'de 5G kullanımının başlayacağı 1 Nisan tarihinin, iş dünyası için yeni eşik anlamına geldiğini belirtti.

5G'nin yalnızca daha yüksek hız demek olmadığını, daha çevik operasyonlar, gerçek zamanlı veri akışı ve rekabet avantajı demek olduğunu vurgulayan Kestioğlu, "Vodafone olarak 5 kıtadaki 5G deneyimimizi Türkiye'ye taşıyor, işletmelerimizin bu dönüşüme bugünden hazır olmasını sağlıyoruz. İşletmeler için özel olarak tasarladığımız Red Business tarifelerimiz ve Business Pass özelliğimizle kurumların en kritik iş uygulamalarında iletişim sınırlarını ortadan kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kestioğlu, "Özellikle KOBİ'lerimizin ileri teknolojilere erişimini kolaylaştırarak hem operasyonel verimliliklerini artırmayı hem de maliyet avantajı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.