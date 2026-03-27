Yapı Kredi kripto varlık platformu için kuruluş izni aldı

İSTANBUL - Yapı Kredi'nin kripto varlık platformu kurmak için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yaptığı kuruluş izni başvurusu onaylandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, kripto varlık alanındaki yapılanması kapsamında bir eşiği geride bıraktı. SPK tarafından onay alan banka, kripto varlık alanındaki yapılanmasında kuruluş izni aşamasını tamamladı.

Faaliyet izni başvurusu için hazırlıklarını sürdüren banka, dijital bankacılıktaki deneyimini kripto varlık alanına taşıyarak, Türkiye'de güvenli, şeffaf ve regülasyonlarla tam uyumlu bir kripto varlık ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.



Banka, kullanıcı güvenliğini ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan yaklaşımıyla kripto varlık alanında da müşterilerini bir adım öne taşımayı hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Saruhan Yücel, dijitalleşmenin hayatın her alanında yoğunlaşmasıyla kripto varlıkların, finansal sistemin dönüşümünde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Söz konusu alanı yalnızca ürün geliştirme konusu olarak değil, güven, şeffaflık ve regülasyon uyumu temelinde şekillenen "stratejik dönüşüm alanı" olarak ele aldıklarını kaydeden Yücel, "SPK'dan aldığımız kuruluş izni, bu vizyonumuz doğrultusunda attığımız önemli bir adım. Amacımız, kullanıcılarımızın güvenle işlem yapabildiği, sürdürülebilir ve şeffaf kripto varlık ekosistemini hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.

