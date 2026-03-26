Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi
Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği
Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor
Futbol: Hazırlık maçı
Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi
Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor

YÖK Başkanı Özvar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini ziyaret etti

BURDUR - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini (MAKÜ) ziyaret etti.

Özvar, Burdur ziyareti kapsamında MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerini gezerek, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin çiftlikleri içerisinde uygulanmaya başlayan akıllı hayvancılık yöntemleriyle hayvancılığın gençler tarafından da yapılabilir cazip sektör haline gelmeye başladığını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Teke Bölgesi'nde yöre halkının yetiştirdiği Honamlı keçisinden bahseden Özvar, "Üniversitemiz bu türün kaybolmaması, ıslahının yapılması konusunda çok önemli bilimsel araştırmalar yerine getiriyor. Bildiğimiz kadarıyla bu ırk etçil bir ırk, ayrıca süt randımanının artırılması konusunda da uluslararası bir işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki MAKÜ Honamlı keçi türü üzerinden belki de önümüzdeki yıllarda sadece burada değil daha geniş bir coğrafyada hem etçil hem de sütçül bu türün yayılmasına liderlik yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Özvar, Türkiye'de üniversitelerin nispi rekabet gücü üretebildiği alanlarda ihtisaslaşmalarını istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz üniversitelerimizin bilhassa rekabet üretebildiği alanlarda farklılaşmasıdır. Bu farklılaşma bizim stratejik hedeflerimizden bir tanesidir. Üniversitelerimizin birbirine benzeyen yapılar değil ama birbirinden rekabet üretebildiği daha fazla akademik ilmi veya pedagojik ürünler ortaya koyabildiği alanlarda öne çıkmasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan üniversiteleri farklılaştırmak politikası üniversitelerimizin daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Bu farklılaşmayla beraber üniversitelerimizin son yıllarda akademik performans, bilimsel yayın kapasitesi noktalarında önemli bir mesafe katettiğini söyleyebiliriz."




Yurt Dünya 26.03.2026 19:42:35
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

2

GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

3

Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi

4

Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

5

Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği

6

Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor

7

Futbol: Hazırlık maçı

8

Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi

9

Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

10

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor