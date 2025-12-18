Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşmaları Antalya'da başladı

Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Gençler, bowling il birinciliği müsabakasında yarıştı

Kış aylarında cilt kuruluğu ve egzama şikayetleri artıyor

Türkiye Sigorta'dan basketbola ilgiye yönelik araştırma

Luxera GYO 2026'da 4 yeni projeye başlayacak

Osmaniye’de ormanlarda gece denetimi

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, esnafı ziyaret etti

Akdeniz Üniversitesinde muhtarlara eğitim verildi

Osmaniye’de sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz destek

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fırınları denetledi

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi

"Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi" Antalya'da düzenlendi

KETAV Başkanı Yorulmaz, Antalya'nın en iyi turizm destinasyonları listesine girmesini değerlendirdi:

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da basın toplantısı düzenledi

NetWork Puffer Dış Giyim Koleksiyonu'nu tanıttı

Oyun temelli öğrenme çocuklarda problem çözme yeteneğini geliştiriyor

Finike'de "Yerli Malı Haftası" kapsamında kermes düzenlendi

Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı

Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım

Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehadetinin 1. yılında Adana'da anıldı

Samandağ ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Hatay'da son kullanma tarihi geçmiş şekerleme, çikolata ve cips imha edildi

Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı

Adana'da "2023 Türkiye Sismik Dizisinin Ardından Çalıştayı" yapıldı

Stajyer öğrencilere, enfeksiyon ve iş güvenliği eğitimi

İskenderun'da mazgal ve tahliye kanalları atıklardan arındırıldı

Çona Kanyonu
Babaoğlan Kalesi
Şarlak Şelalesi
Kastabala Antik Kenti
Karafenk Kalesi
Savranda Kalesi

Ukraynalı doktor, savaş yanıklarının tedavisinin zorluklarını anlattı

Çevresel ve teknolojik faktörler beyin sağlığını olumsuz etkiliyor

Yanık vakaları 5 yaş altı çocuklarda daha ağır seyrediyor

Adana'da 112 personeli sağlık hizmetinde engellere takılmamak için işaret dili öğreniyor

61. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya'da başladı

Çatlak seramik kap ve kupalar bakteri üretme riski taşıyor

Ağır yanıkların iz bırakmaması için kök hücre üzerine çalışma yapılıyor

Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu

Obezite görme bozukluklarına da neden olabiliyor

Kamu hastaneleri tüm kriz ve afet senaryolarına karşı hazırlanıyor

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Bahri Çolpan

Dağların Adamı: Recep Vural

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!

Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği

Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?

Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…

Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

Perşembe 13.3 ° / 4.8 °
Cuma 13.8 ° / 4.9 °
Cumartesi 14.4 ° / 6.6 °

Mersin'de "Kültürel Rönesans" söyleşisi gerçekleştirildi

Sinemanın usta ismi Türkan Şoray "İyilik Korosu" ile sahneye çıktı

"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak

Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor

Dünyanın en iyi tatlısı seçilen Antakya künefesinin sırrı tescilli peynirinde saklı

Mersin'de Türk sanat müziği konseri verildi

Geleneksel Maraş el sanatları modern yorumla yeniden hayat buldu

Depremzede mozaik sanatçısından eserlerine "3 boyutlu" dokunuş

Hatay'da gazete çıkaran liseliler mürekkep kokusunu okul sıralarında deneyimliyor

Görme engelli müzik öğretmeni, melodilerle öğrencilerine ilham oluyor

  • BIST 100

    14183,03%0,27
  • DOLAR

    42,73% 0,04
  • EURO

    50,18% 0,01
  • GRAM ALTIN

    5943,69% -0,31
  • Ç. ALTIN

    9579,44% -0,27