İlginizi Çekebilir

MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti
Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı
Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitimle ilgili program düzenlendi
Yeni Başhekim Hakkoymaz Oldu
Yeni Başkan Mehmet Reşat Esen Oldu
Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Logo Yazılım "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı

11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da yapıldı

11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Antalya

11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da yapıldı

ANTALYA - Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından, "HOTED 11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları" düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarışma, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları (ANFAŞ Hotel Equipment) kapsamında yapıldı.

Farklı illerdeki 15 turizm okulundan gelen gençler, çeşitli kategorilerde yarıştı.

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, gençleri turizme kazandırmak ve sektörde farkındalık yaratmak adına olimpiyatların önemli olduğunu belirtti.

Housekeeping departmanının konaklama sektörünün aynası olduğunu anlatan Yeni, "Her sene iki ülke daha katılım sağlıyordu ancak bu sene yurt dışından katılım olmadı. Turizmde sürdürülebilirlik adına, housekeepingin her yönüyle geliştirilmesi, çıtasının yükseltilmesi sadece bu mesleğin mensupları için değil, işletmecilerimiz, yatırımcılarımız ve tüm turizm camiamız için de çok büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni, olimpiyatlarda bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdıklarını vurguladı.

Yarışmanın ilk gününde Muğla Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci gününde ise İzmir Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik elde etti.

Dereceye girenlere, tatil, kupa, madalya ve altın gibi çeşitli hediyeler verildi.



Ekonomi 12.01.2026 16:52:03 0
Anahtar Kelimeler: 11. uluslararası housekeeping olimpiyatları antalya'da yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti

2

Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı

3

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı

4

Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

5

Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitimle ilgili program düzenlendi

6

Yeni Başhekim Hakkoymaz Oldu

7

Yeni Başkan Mehmet Reşat Esen Oldu

8

Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

9

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

10

Logo Yazılım "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı