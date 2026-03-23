İlginizi Çekebilir

Konyaaltı ilçesinde afetlere karşı toplanma alanları oluşturuldu
Antalya'da bir konteynerde çıkan yangında ölen 6 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Davraz Kayak Merkezi bayramda yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı
Burdur'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak
Antalya'da ırmakta kadın cesedi bulundu
Alanya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'da "İki Kültürün Buluşması Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlendi
Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki genç Burdur'da defnedildi
Hayvan severin sahiplendiği kedinin vücudundaki tümörler alındı

ANTALYA - 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2026), yarın Antalya'da başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılacak. Türkiye, şampiyonada 254 sporcuyla temsil edilecek.

Turnuva, kyorugi (yıldızlar, gençler, büyükler), poomsae (tüm kategoriler), para tekvando kyorugi ve para tekvando poomsae branşlarında gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun geleneksel hale geldiğini belirtti.

Ülke olarak bu organizasyonu en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Geçen yıl bu organizasyondan 56 altın, 40 gümüş, 43 bronz madalya ile takım halinde şampiyon ayrılmıştık. 2025 yılını genel olarak çok başarılı tamamladık. Geçen yıl çeşitli turnuvalarda 140 altın madalya alarak tarihi bir başarı elde ettik. Ayrıca Dünya Şampiyonası'nda toplam 6 madalya ile 191 ülke arasında takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Bu sonuçların haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Aldıkları başarı sonuçlarla gözlerin Türkiye'ye çevrildiğini anlatan Tanrıkulu, birçok ülkenin Türkiye ile kamp ve maç yapmak istediğini kaydetti.

Bahri Tanrıkulu, 180 bin lisanslı sporcu ile en fazla sporcuya sahip branşlardan biri oldukları bilgisini vererek, önemli bir altyapıları bulunduğunu ve bunun sonuçlarını olimpiyatlarda almak istediklerini dile getirdi.

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde madalya alacak sporcuların milli takım seçmelerine girmeye hak kazanacağına dikkati çeken Tanrıkulu, "Sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeleri için bu turnuva çok önem arz ediyor. Burada madalya alacak sporcularla ana kadromuzu oluşturacağız." diye konuştu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Antalya'nın turizm ve tarımın yanı sıra spor kenti de olduğunu söyledi.

Sporun iyileştiren, birleştiren ve güzelleştiren yönünü bu organizasyonda öne çıkarmak istediklerini belirten Gürhan, barışın ve kardeşliğin en güzel mesajlarını Antalya'dan vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Turnuva, 31 Mart'ta sona erecek.



Spor 23.03.2026 16:38:02 0
Anahtar Kelimeler: 13. uluslararası türkiye açık tekvando turnuvası yarın antalya'da başlayacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Tarihe Geçtiniz (!)
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

Konyaaltı ilçesinde afetlere karşı toplanma alanları oluşturuldu

2

Antalya'da bir konteynerde çıkan yangında ölen 6 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

3

Davraz Kayak Merkezi bayramda yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı

4

Burdur'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

5

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak

6

Antalya'da ırmakta kadın cesedi bulundu

7

Alanya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

8

Antalya'da "İki Kültürün Buluşması Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlendi

9

Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki genç Burdur'da defnedildi

10

Hayvan severin sahiplendiği kedinin vücudundaki tümörler alındı