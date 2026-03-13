14 Mart’ta hekimlerden mesaj: “Başka bir sağlık sistemi mümkün”

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Cuma Korkmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimler, sağlık sistemine ve toplumsal sorunlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Ülkenin sağlık yükünü taşıyan, gece gündüz demeden ihtiyaç duyan herkese şifa dağıtan tüm hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Yapılan açıklamada, emek ve fedakârlığın çoğu zaman yeterince değer görmediği, adaletsizlik ve eşitsizliğin hâkim olduğu bir ortamda hekimlerin ayrım yapmadan sağlık hizmeti sunmaya devam ettiği vurgulandı. 14 Mart’ın, hekimlerin sorunlarının gündeme geldiği, seslerinin daha fazla duyulduğu ve iyi hekimlik değerlerinin hatırlandığı önemli bir gün olduğuna dikkat çekildi.

Hekimlik mesleğinin sorgulayıcı, bağımsız ve bilimsel yönünden güç aldıklarını ifade eden sağlık emekçileri, önerilerini, taleplerini ve demokratik tepkilerini 2026 yılında da dile getirmeye devam edeceklerini belirtti. Bu kapsamda, tören, eylem ve etkinliklerle dolu 14 Mart Tıp ve Sağlık Haftası geleneğinin sürdürüleceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan bildirgede dile getirilen taleplerin de tekrar hatırlatıldığı açıklamada; kamusal sağlık anlayışının güçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin esas alınması, sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitiminin korunması, vergide adaletin sağlanması ve emekliliğe yansıyan güvenceli temel ücret talebinin sürdüğü belirtildi.

Hekimler ayrıca, demokrasi, adalet, laiklik ve barışın egemen olduğu bir ülke ve dünya düzeninde mesleklerini daha iyi koşullarda icra edebileceklerini vurgulayarak, “Başka bir sağlık sistemi ve dünya düzeni mümkündür” mesajını yineledi.

Öte yandan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden üç yılı aşkın süre geçmesine rağmen deprem bölgesindeki sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik sorunların tam anlamıyla çözülemediğine dikkat çekildi. Bölgede yaşayan halkın ve sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunların kalıcı çözümler beklediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde süren çatışmalara da değinilerek, savaşların her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve temel haklarından mahrum kalmasına neden olduğu belirtildi. Hekimler, savaş ve şiddet politikalarına karşı barışın, kardeşliğin ve insan haklarının savunulması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, toplumun tüm kesimleri savaş politikalarına karşı ortak mücadeleye ve barışın dilini hayatın her alanında hâkim kılmaya davet edildi. Hekimler, akıl ve bilimden ayrılmadan halk sağlığı ile sağlık çalışanlarının hakları için 2026 yılında da mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.