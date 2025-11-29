15 kişilik minibüsten 30 tarım işçisi çıktı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye´de jandarma ekipleri tarafından durdurulan, tarım işçilerini taşıyan 15 kişilik minibüste 30 yolcu bulunduğu tespit edildi. Sürücüye idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, özellikle tarım işçilerinin taşındığı araçlarda artan risklere dikkat çekmek amacıyla il genelinde geniş kapsamlı trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında durdurulan 15 kişilik minibüste kapasitesinin iki katı yolcu taşındığı belirlendi. Tespit üzerine sürücüye gerekli idari işlemler uygulanarak araç trafikten men edildi. Yolcular güvenli şekilde tahliye edilip alternatif araçlarla taşınmaları sağlandı.
İl Jandarma Komutanlığı, yapılan denetimlerin yalnızca kazaları azaltmak değil, aynı zamanda sürücüler üzerindeki “algılanan yakalanma riski” duygusunu artırarak kural ihlallerinin kalıcı olarak düşürülmesini amaçladığını belirtti. Yetkililer, tarım sezonundaki yoğunlukla birlikte aşırı yük ve kapasite aşımı gibi ihlallerin ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekerek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.



