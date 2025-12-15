İlginizi Çekebilir

15.Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi
Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
61. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya'da başladı
Osmaniyeli genç avukatlar kaza kurbanı: 3 ölü, 2 yaralı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehadetinin 1. yılında Adana'da anıldı
7. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu
Bölgesel Amatör Lig
Serik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Hatay’da milli sporcu, yamaç paraşütüyle süzüldüğü gökyüzünden sırt paraşütüyle indi

15.Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi

15.Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi

15.Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi.

Yeni Alanyalılar Platformu tarafından Güllerpınarı Mahallesi'ndeki eski belediye binasının yanında dün başlayan etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip, satışa sundu.

Müzik dinletisi ve gösterilerin sunulduğu pazarda ziyaretçiler, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, etkinliğin ikinci gününde alanda yer alan stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.





Yurt Dünya 15.12.2025 00:43:05 0
Anahtar Kelimeler: 15.uluslararası alanya yeni yıl pazarı sona erdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Grip Kapıda Değil, Aramızda
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

15.Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi

2

Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

3

61. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya'da başladı

4

Osmaniyeli genç avukatlar kaza kurbanı: 3 ölü, 2 yaralı

5

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

6

Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehadetinin 1. yılında Adana'da anıldı

7

7. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu

8

Bölgesel Amatör Lig

9

Serik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

10

Hatay’da milli sporcu, yamaç paraşütüyle süzüldüğü gökyüzünden sırt paraşütüyle indi