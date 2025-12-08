İlginizi Çekebilir

2 milyon liralık dolandırıcılık olayının şüphelisini yakalayan polisler ödüllendirildi

Mersin’de  gerçekleştirilen 2 milyon lira değerinde ziynet ve para dolandırıcılığı şüphelisi H.Y. Osmaniye’de bindiği takside polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliyi yakalayan ekibe Mersin İl Emmiye Müdürlüğünce gönderilen ödüller Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva tarafından personele takdim edildi.   

23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen dolandırıcılık olayı sonrasında, şüphelilerin yanlarında bulunan para ve ziynet eşyalarıyla birlikte Osmaniye’ye geldikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 13 adet kaydı bulunan H.Y., yaklaşık 2 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasıyla birlikte bindiği taksiyle kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı. Olayda ele geçirilen para ve ziynet eşyaları muhafaza altına alınarak, şüpheli şahısla birlikte Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, şüphelinin yakalanmasında üstün gayret gösteren personeli makamında kabul ederek, özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Müdür Sarıbuva, “Osmaniye’den geçiş yok. Sizlerin güzel çalışmaları oluyor, bundan da memnunuz. Bu çalışmalar halkımızın nazarında da takdir alıyo. Göstermiş olduğunuz emek ve çabalardan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum.” Dedi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen hediyeler de Emniyet Müdürü Sarıbuva tarafından ilgili personele takdim edildi.



Osmaniye 8.12.2025 15:46:00 0
Anahtar Kelimeler: milyon liralık dolandırıcılık olayının şüphelisini yakalayan polisler ödüllendirildi

