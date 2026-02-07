4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen "4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi" Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan FOTON Yönetim Kurulu Üyesi Tanin Helvacı, fotoğraf ve videografinin yalnızca görüntü üretmekten ibaret olmadığını belirtti.

Helvacı, fotoğrafın çağın ruhunu kayda almak ve tanıklık etmek için bir anlatı kurmak olduğunu ifade ederek, "Zirvede amacımız sadece bilgi aktarmak değil, sorular sormak, yeni bakış açıları kazanmak ve ortak bir görsel hafıza inşa etmektir." dedi.

FOTON Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Aslan da dijitalleşen dünyada artan fotoğraf üretimine dikkati çekerek, nicelikten ziyade niteliğin önemine vurgu yaptı.

Sokaktaki her bireyin cep telefonunda binlerce fotoğraf bulunduğunu belirten Aslan, "Tabii ki ilgi artıyor, bu sevindirici. Ancak önemli olan iyi bakmak, iyi görmek ve güzel fotoğraf çekmek." diye konuştu.

Zirvenin eğitmen kadrosunda yer alan fotoğrafçı ve öğretim görevlisi Orhan Cem Çetin ise tecrübe paylaşımını bir görev olarak gördüğünü söyledi.

"Deneyimlerimizi ve birikimlerimizi paylaşmak boynumuzun borcu, bunun için buradayız." ifadesini kullanan Çetin, sektördeki sürekli öğrenme sürecini vurguladı.

Etkinlik süresince katılımcılar, Coşkun Aral, Dilan Bozyel ve Ozan Sihay gibi alanında uzman 16 farklı isimden eğitim alma fırsatı bulacak. Etkinlikte, yapay zekadan dron fotoğrafçılığına, belgesel yapımından teknik atölyelere kadar geniş bir yelpazede eğitim ve paneller düzenlenecek.

Zirve, 8 Şubat'ta sona erecek.



