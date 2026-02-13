İlginizi Çekebilir

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı

5. Altın Lider Ödülleri

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı

İSTANBUL - Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Altın Lider Ödülleri kapsamında, 2025 yılının en beğenilen finans direktörleri (CFO) ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının önemli liderlik ödülleri arasında yer alan organizasyon kapsamında Türkiye'de 2025 yılının "en beğenilen 50 CEO'su, 50 CFO'su, 50 CMO'su ve 50 CHRO'su" hafta boyunca düzenlenen törenlerle ödüllerini alıyor.

"Büyülü Gala Geceleri" konseptiyle İstanbul'da düzenlenen organizasyonda, "Türkiye'de 2025 Yılının En Beğenilen 50 CFO'su" ödüllerine kavuştu.

Bu sene iş dünyasından 85 bin 212 tekil oyun kullanıldığı Altın Lider Ödülleri platformunda oylama süreci, her iş insanının beğendiği lideri ismini yazarak aday gösterebildiği, SMS şifresi ile doğrulama yapılarak mükerrer oyun engellendiği bir altyapıyla yürütüldü.

Sponsor firma kabul edilmemesi, iş dünyasından her yıl artan katılım sağlanması gibi kriterlere önem verilen organizasyonun şarkıcı Derya Uluğ'un sahne aldığı CFO galasında, ödül kazanan yöneticiler belli oldu.

- 2025 Altın Lider Ödülü'nü kazanan CFO'lar

İş dünyasının oylarıyla belirlenen ve alfabetik sırayla açıklanan 2025 Altın Lider Ödülü'nün sahibi 50 CFO, şu isimlerden oluştu:

Ahmet Karabudak (Atasun), Ayşe Akdaş (Tom Bank), Barış Alpay (Doğuş Holding), Barış Kökoğlu (Borusan Holding), Batur Asmazoğlu (İnci), Bedri Oğuz (Haver Farma), Betül Sarıkaya (Turkic Investment Fund), Bora Çermikli (Eksim Holding), Burcu Öztürk (MLP Care), Cem Kara (Inditex), Didem Kaman (Opet), Doğan Korkmaz (Tüpraş), Duygu Tokgöz (Uludağ Enerji), Egemen Peşluk (İDO), Emre Saylan (TEI), Enis Arabacıoğlu (Mplus), Fahrettin Ertik (Yıldız Holding), Gökçe Uzun (JW Marriott), Gülbin Uzuner Bekit (Akfen Holding), Güneş Soytürk (Sanipak), Haluk Bilginturan (Kiğılı), Hamdi Burgaçoğlu (DeFacto), Hana Jalel Milesi (Vodafone), Kenan Kaya (Karsan), Koray Tulgar (Tosyalı Holding), Mazlum Yıldırım (LC Waikiki), Mert Güneş Sönmezsoy (Koton), Mert Yaycıoğlu (Enerjisa Üretim), Murat Şeker (THY), Mustafa Koçak (Bahçeşehir Koleji), Nurettin Tüysüz (ASELSAN), Orhun Köstem (Sabancı Holding), Özge Döner Avşar (Pluxee), Özgür Çetinkaya (TAB Gıda), Polat Şen (Koç Holding), Recep Yer (FLO), Sabri Tütüncü (Kibar Holding), Sevil Tanrıdağlı (Yemeksepeti), Sevtap Arslan (Penti), Seyfi Sarıçam (Karadeniz Holding), Sibel Yücel (Yves Rocher), Soner Kayserilioğlu (DFDS), Taç Kılavuz (Saran Holding), Tuba Karataş Arıcan (AXA), Tülin Mede Esmer (Daimler Truck), Umut Özkul (AstraZeneca), Ümit Kocagil (Teknosa), Vildan Yılmaz (Çetaş Otomotiv), Yasin Külahçı (Kalkınma ve Yatırım Bankası), Zeynep Bozkurt (Burgan Bank).

- "Anlamlı izleri destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik, "C-Level Liderler" için oluşturdukları demokratik ve şeffaf ödüllendirme sisteminin, tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandığını belirtti.

Ferik, "Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebiyle 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak tarif edilen 'Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları anlamlı izleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



