İlginizi Çekebilir

5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı
TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Osmaniye'de konuştu:
Antalya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği
GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı

5. Altın Lider Ödülleri

5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı

İSTANBUL - Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Altın Lider Ödülleri kapsamında, 2025 yılının en beğenilen pazarlama direktörleri (CMO) ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının önemli liderlik ödülleri arasında yer alan organizasyon, bu yıl 9-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'de 2025 yılının en beğenilen 50 CEO'su, 50 CFO'su, 50 CMO'su ve 50 CHRO'su hafta boyunca düzenlenen törenlerle ödüllerini alıyor.

"Büyülü Gala Geceleri" konseptiyle İstanbul'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, "Türkiye'de 2025 Yılının En Beğenilen 50 CMO'su" ödüllerine kavuştu.

Bu sene iş dünyasından 85 bin 212 tekil oyun kullanıldığı Altın Lider Ödülleri platformunda oylama süreci, her iş insanının beğendiği lideri ismini yazarak aday gösterebildiği, SMS şifresi ile doğrulama yapılarak mükerrer oyun engellendiği bir altyapıyla yürütüldü.

Sponsor firma kabul edilmemesi, iş dünyasından her yıl artan katılım sağlanması gibi kriterlere önem verilen organizasyonun şarkıcı Buray'ın sahne aldığı CMO galasında, ödül kazanan yöneticiler, ekipleriyle kutlama yaptı.

- 2025 Altın Lider Ödülü'nü kazanan CMO'lar

İş dünyasının oylarıyla belirlenen ve alfabetik sırayla açıklanan 2025 Altın Lider Ödülü'nün sahibi 50 CMO, şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Olmuştur (THY), Aslıhan Şengül Kozanoğlu (Onduline), Attila Bayrak (Çetaş Otomotiv), Aylin Alpay (TAV), Barış Nefesoğlu (TatilBudur), Başak Ünal (Nestle), Beril Alakoç (Akbank), Bora Işık (Multinet-Up), Burcu Erşan Okudur (Philips Türkiye), Büşra Miray Müftüoğlu Diren (Koton), Canan Berkem Uzun (Duracell), Ceren Öçal Özel (Mudo), Cristina Polini (Penti), Deniz Çetin (Karsan), Deniz Karagülle (GEN), Doğukan Saydan (Ajinomoto), Ece Uslu (Amazon), Erdil Dinçer (DYO), Ferkan Merdan (VakıfBank), Gözde Günçe Gedik (Borusan Otomotiv), Gül Sevinç Selçuk (Legrand), Hayati Çelikcan (Tam Finans), Işıl Bayraktar (Dyson), Itır Erel Ergül (E-bebek), Mehmet Tüfekçi (Arçelik), Murat Akgüç (Turkcell), Murat Aras (ATP), Murat Çolakoğlu (L'Oreal), Mustafa Kabakçı (Ülker), Naim Çetintürk (RS Otomotiv), Nil Şahinbaşoğlu (Versuni Türkiye), Nilüfer Reisoğlu (Türk Tuborg), Özdeş Dönen Artak (McDonald's), Özge Dağyar Acarbay (Haleon), Özkan Özyavuz (Shell), Pınar Danacı Tunaveli (Sephora), Sabri Şimşek (Token), Sencan Taşçı (İDO), Senem Sadıklar (IKEA), Seren Çankırı (PepsiCo), Serhat Yılmaz (Tom Bank), Serkan Girgin (Google Türkiye), Serpil Berkan (Mavi), Sinem Hekimoğlu (Pluxee), Sinem Yılmaz (LC Waikiki), Talat İşçioğlu (Ford Otosan), Tuğba Şen Demirci (Mado), Ulaş Erdur (Garanti Ödeme Sistemleri), Yasemin Develioğlu (Mastercard) ve Yasemin Dormen (Netflix)."

- "Kapsamlı bir içerikle hazırlandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik, hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren "C-Level Liderler" için iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu vurguladı.

Global Liderler Zirvesi'ni bu yıldan itibaren Altın Lider Ödülleri ile aynı hafta içinde gerçekleştireceklerini aktaran Ferik, İstanbul'da düzenlenecek zirvede ekonomi-finans, liderlik ve sürdürülebilirlik başlıklarında alanında uzman isimlerin yer alacağını kaydetti.

Ferik, teması "Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek" olarak belirlenen zirvenin kapsamlı bir içerikle hazırlandığını ifade etti.



Ekonomi 11.02.2026 21:29:10 0
Anahtar Kelimeler: 5. altın lider ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Hesap Verilebilirlik Üzerine…
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı

2

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Osmaniye'de konuştu:

3

Antalya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

4

Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor

5

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

6

Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

7

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

8

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi

9

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

10

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı