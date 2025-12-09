6. İstanbul Sanat Fuarı'nda 38 bin ziyaretçi 10 bin eserle buluştu

İSTANBUL - DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenen 6. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF), yaklaşık 38 bin ziyaretçiyi klasik, modern ve çağdaş sanatın seçkin örneklerinden oluşan 10 bin eserle buluşturdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, fuarda 1500'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı, resim, heykel, fotoğraf ve tasarım çalışmalarının da bulunduğu yaklaşık 10 bin eseri ziyaretçilerin beğenisine sundu.



Disiplinler arası programıyla dikkati çeken etkinlik, koleksiyonerlerle sanat takipçilerine geniş bir keşif alanı sağladı.

Bu yıl fuarda sanat eserlerinin fiyatları 10 bin ile 16 milyon lira arasında değişirken, etkinlik yaklaşık 38 bin ziyaretçiyle büyük bir katılım başarısına imza attı.



Yerli ve uluslararası galerilerin bir araya geldiği organizasyon, sanat profesyonelleriyle izleyicileri buluşturarak verimli etkileşimlere sahne oldu.

Sanatsal çeşitliliği ve yaratıcı atmosferiyle öne çıkan fuar, katılımcıların hafızasında yer ederek İstanbul'un dinamik sanat ortamına önemli katkılar sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan, bu yıl 6. kez gerçekleştirilen fuarda, DenizBank'ın üstlendiği ana destek rolünün bankayı daha güçlü bir pozisyona getirdiğini belirtti.

Fuara 1500'den fazla sanatçının 10 bine yakın eserle katıldığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"50'den fazla sanat galerisinin yer aldığı organizasyona bağımsız sanatçıların da yoğun ilgi göstermesi bizi ayrıca sevindirdi. Özellikle genç sanatçılar için burası çok önemli bir platform, kendilerini tanıtmaları, görünürlük kazanmaları ve sanat dünyasıyla bağlantı kurmaları açısından büyük fırsat sunuyor. Onların bu alanda kendilerine yer açabildiğini görmek bizler için büyük gurur kaynağı. Bu sürece katkı sağlayabiliyor olmak gerçekten mutluluk verici."