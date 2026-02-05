6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da enkaz altında kalanların ardından Hataylı afetzedelerin yardımına koştular

ADANA - KORAY KILIÇ - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binalarda yürütülen çalışmalarda görev aldıktan sonra Hatay'da enkaz altında kalan afetzedelerin yardımına koşan itfaiye ekipleri, aradan geçen 3 yıla rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Yıkıntıların arasında can kurtarmak için mücadele veren itfaiyecilerden seçilen 100 kişilik ekip, afetin ikinci gününde destek için Hatay'a gönderildi.

Aileleri ve yakınlarını geride bırakan itfaiyeciler, 10 gün boyunca kentte görev yaptı.

Farklı ilçelerdeki enkazlarda yürütülen çalışmalara katılan ekipler, birçok depremzedenin molozun arasından çıkarılmasına katkı sağladı.

- "Belki de 100'ün üzerinde canlıyı enkaz altından çıkardık"

Adana İtfaiye Daire Başkanlığı Genel İdare Amiri Yusuf Özbek, AA muhabirine, depremin ardından ailesini güvenli bir yere bırakıp göreve gittiğini söyledi.

Adana'daki çalışmalar sonrası Hataylılara yardım eli uzatmaya koştuklarını anlatan Özbek, "Depremin ikinci gününün akşamında olay yerine gittiğimizde savaş alanı gibi bir yerdi. Yollar yok, bütün binalar yıkılmıştı. Kime yardım edeceğimizi şaşırdık. İlk hedefimiz canlılar oldu. Belki de 100'ün üzerinde canlıyı enkaz altından çıkararak çalışmalarımıza devam ettik." dedi.

Özbek, ekip arkadaşlarının özveriyle çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hatay'a 100 kişilik ekiple gittik, iki ayrı ekip kurduk. Bir ekibi, uzun süreli çalışma olacağından dolayı dinlenmeye alıp ikinci ekibi sahaya çıkarmak istedik. Oradaki hiçbir arkadaşımız dinlenmeyi kabul etmedi. Tüm ekibimiz sahada 24 saat çalıştı. Tek amacımız bir can daha çıkarmaktı. O günleri hatırlatan bir video gördüğümüz zaman 6 Şubat gözümüzün önüne geliyor. O gün yaşadıklarımız aklımıza geliyor ve duygulanıyoruz. İnşallah bir daha yaşamayız, büyük bir yıkımdı."

- "Ailemizi geride bırakarak Hatay'a gittik"

Vardiya çavuşu Oğuz Tunay da 6 Şubat'ta ilk olarak Adana'da yıkılan İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un enkazında görev aldığını belirtti.

Hatay'da da ekip arkadaşlarıyla ellerinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Tunay, "Ailemizi geride bırakarak Hatay'a gittik. Gittiğimizde en büyük inancımız bir canlı daha çıkarabilmek oldu. Her ulaştığımız canlıya ailemizden biri gibi yaklaştık. Bu durum bizi çok duygulandırdı. Bizi en çok sevindiren olaylardan biri 182 saat sonra çıkardığımız Kaan Kuruoğlu'ydu. Onun da apayrı bir hikayesi var, bizi çok duygulandırdı. Onu çıkardıktan sonra hepimiz birbirimize sarıldık, ağlayan arkadaşlarımız oldu. Müthiş bir duygu patlaması yaşadık, tarif edilemez bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

Tunay, meslek hayatında birçok doğal afet gördüğüne dikkati çekerek, "Hiçbiri Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem gibi değildi. Hatay bambaşkaydı. Meslek hayatım boyunca asla unutamayacağım bir olaydı." diye konuştu.