İlginizi Çekebilir

Karmod Bulgaristan'da çelik konstrüksiyon konut projesi hayata geçiriyor
GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda konuştu:
GÜNCELLEME - Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Savunma ve havacılıkta ihracat da hedefler de büyüyor
AK Parti Bozyazı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Allianz Türkiye bireysel emeklilikte geniş fon seçenekleri sunuyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
COP31 iklim kriziyle mücadelede tarım teknolojilerini ön plana çıkaracak

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Ailesini kaybettiği enkazdan 160. saatte kurtarılan Aysima protezle yürümeye başladı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Ailesini kaybettiği enkazdan 160. saatte kurtarılan Aysima protezle yürümeye başladı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Ailesini kaybettiği enkazdan 160. saatte kurtarılan Aysima protezle yürümeye başladı

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki depremde anne, baba ve iki ablasını kaybettiği enkazdan 160. saatte kurtarıldıktan sonra Adana'da bacağına takılan protezle yürümeye başlayan 13 yaşındaki Aysima Baltacı, teyzesinin desteğiyle kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesi'ndeki 5 katlı blokun 1. katındaki evlerinde yakalanan Aysima Baltacı, yıkılan binanın enkazından 160. saatte Gölcük Tersanesi Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Anne Halise (43), baba Abdurrahman (52) ile kızları Betül (19) ve Alanur Baltacı'nın (16) ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağ baş parmağını kaybeden Aysima'nın hasar gören sol bacağı, diz üstünden ampute edildi.

- Teyzesiyle yeni hayata başladı

Aysima, ailesini kaybettiği depremin ardından kendisine yuvasını açan 53 yaşındaki teyze Asiye Sağlam ile yeni bir hayata başladı.

Teyzesiyle Adana'da afet sonrasında Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezine başvuran Aysima'nın bacağına protez takıldı.

Eğitimini Adıyaman'da sürdüren 7. sınıf öğrencisi Aysima, fizik tedavi gördüğü için bazı dönemler merkezi ziyaret ediyor.

- "Bir süre konuşamadım, sadece gözlerimi kırptım"

Aysima Baltacı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden önce ailesiyle mutlu bir yaşamının olduğunu söyledi.

Afet günü yaşadıklarını anlatan Baltacı, "En yakın mutfak vardı hemen orada masanın altına girdik. Girmemizle ev çöktü. Bağırdık ama bizi duymadılar, sadece kepçelerin sesi geliyordu. Gölcük Tersanesi ekipleri bizi kurtardı, onların dahi sesi gelmiyordu. Bir süre konuşamadım, sadece gözlerimi kırptım. Beni o halde bulmuşlar." dedi.

- "Tekrardan yürüyebilmek gayet iyi hissettiriyor"

Baltacı, teyzesinin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Teyzem annem gibi. Zaten depremden önce de çok iyi anlaşıyorduk. Şu anda da gayet iyi anlaşıyoruz. Annem gibi her şeyimde yanımda olduğu için çok minnettarım. Teyzemin bir kızı daha var, onu da çok seviyorum. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz, gerçek abla kardeş gibiyiz. Gerçek ablamın yerini aratmıyor. Protez bacağıma kavuştuğum için çok mutluyum. Tekrardan yürüyebilmek gayet iyi hissettiriyor."

- "Kız kardeşimin emaneti, sürekli onunla ilgileniyorum"

Teyze Asiye Sağlam, depremde yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Yeğeniyle olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Aysima ile depremden önce de aramız çok iyiydi, annesi varken de sürekli ilgilenirdim. Bana rahat alıştı, bütün sevgimi verdim. Kendi çocuklarımın önünde tutuyorum, en çok değeri ona veriyorum. Kız kardeşimin emaneti, sürekli onunla ilgileniyorum. Bütün hayatımı ona endeksledim. Okuluna getirip götürüyor, dersleriyle ilgileniyorum."



Eğitim 30.01.2026 12:49:28 0
Anahtar Kelimeler: 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı - ailesini kaybettiği enkazdan 160. saatte kurtarılan aysima protezle yürümeye başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Karmod Bulgaristan'da çelik konstrüksiyon konut projesi hayata geçiriyor

2

GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda konuştu:

4

GÜNCELLEME - Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

5

Savunma ve havacılıkta ihracat da hedefler de büyüyor

6

AK Parti Bozyazı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

7

Allianz Türkiye bireysel emeklilikte geniş fon seçenekleri sunuyor

8

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

10

COP31 iklim kriziyle mücadelede tarım teknolojilerini ön plana çıkaracak