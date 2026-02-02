İlginizi Çekebilir

Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Burdur'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazesi Antalya'da toprağa verildi
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da depremde ağılları zarar gören besiciler verilen çadırlarda yetiştiriciliğe devam etti
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 195 bin 200 depremzedeye psikososyal destek sağlandı
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor
Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü
Siemens ve ENKA İnşaat'tan veri merkezi işbirliği
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor

HATAY - MEHMET BAYRAK - Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun depremde yaşamını yitirmeden saatler önce son kez fileleri havalandırdığı Hatay Stadı'ndaki onarım ve güçlendirme çalışmalarının yeni sezon öncesi tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören stadyumda geçen yıl başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyum, saha zemininden çatıya kadar modern şekilde yenileniyor.

Çatı kaplaması ve elektrik tesisatının onarımı ile taşıyıcı sistemlerinin güçlendirilmesi işlemleri süren statta, depremin bıraktığı izler siliniyor.

Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu yaşamını yitiren Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu'nun, afetten saatler önce Süper Lig'de karşılaştıkları Kasımpaşa'ya 90 6. dakikada attığı golle takımına getirdiği galibiyet sonrası sessizliğe bürünen stadyumdaki işlemlerin ağustosta tamamlanması planlanıyor.

İç ve dış cephelerdeki onarım sonrasında stadyum, 2026-2027 sezonunda yeniden taraftarlarla buluşacak.


- Güçlendirme çalışmaları yüzde 60, çatı onarımı yüzde 70 seviyesinde

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, stadyumun eskisinden daha sağlam yapıya bürüneceğini söyledi.

Tesiste hummalı çalışmalar yapıldığını dile getiren Öntürk, "Stadımızın güçlendirilmesi yönündeki çalışmada yüzde 60, çatısının onarımında ise yüzde 70 seviyesindeyiz. Bitirme ihalesi eylül ayında sona erecek ama biz onu ağustos ayına çekeceğiz inşallah." dedi.

Öntürk, stadyumda taraftar sesinin yeniden güçlü şekilde duyulacağı günü heyecanla beklediklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un tesisle buluşacağını belirten Öntürk, "İnşallah yeni stadımız ve orada yapımını sürdürdüğümüz spor kompleksiyle, Hatayspor'umuz yeniden küllerinden doğup Süper Lig'e çıkacaktır." diye konuştu.



Yurt Dünya 2.02.2026 12:04:28 0
Anahtar Kelimeler: 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı - atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen hatay stadı yeni sezona hazırlanıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Birde Ara Yolları Gösterin
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

2

Burdur'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazesi Antalya'da toprağa verildi

3

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor

4

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da depremde ağılları zarar gören besiciler verilen çadırlarda yetiştiriciliğe devam etti

5

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 195 bin 200 depremzedeye psikososyal destek sağlandı

6

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor

7

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

8

Antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

9

Siemens ve ENKA İnşaat'tan veri merkezi işbirliği

10

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı