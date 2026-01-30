İlginizi Çekebilir

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde 80 santimetre çöken İskenderun sahilinin çehresi, modern peyzaj uygulamalarıyla değişti

HATAY - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme meydana geldiği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yenilenip sosyal donatılarla güzelleştirilen İskenderun sahili, hem spor yapmak hem de deniz havası almak isteyenleri buluşturuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu İskenderun'da, binalar ve tarihi yapıların yanı sıra sahil bandı zarar gördü.

Afette 80 santimetre çökme meydana gelen sahil şeridindeki Atatürk Bulvarı su altında kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deniz kenarında gerekli tahkimatların yapılmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" başlatıldı.

Modern peyzaj uygulamalarıyla yenilenen, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler ve dinlenme alanları eklenen sahilin ilk etabı, 29 Ekim 2025'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle açıldı.

Deniz kenarında vakit geçirmek, temiz havada yürüyüş ve spor yapmak isteyenleri ağırlayan sahilin ikinci etabında çalışmalar sürüyor.

- "İskenderun'un denizle bağı nitelikli ve çağdaş çehreye kavuştu"

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, İskenderun sahilindeki çalışmanın Hatay'ın yeniden ayağa kalktığının sembolü olduğunu söyledi.

Sosyal donatı alanlarıyla şekillendirilen sahilin, vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"İskenderun'umuzun denizle kurduğu bu kadim bağ, bu projeyle daha güvenli, nitelikli ve çağdaş bir çehreye de kavuşmuştur. Sahil bandında gerçekleştirilen bu çevre düzenlemesi, şehrimizin sosyal yaşamına, turizmine ve ekonomik hareketine önemli katkılar sağlayacaktır. İskenderun sahilinde ortaya çıkan bu yeni yaşam alanı, Hatay'ımızın geleceğine duyulan inancın, devlet ve millet dayanışmasının da somut bir tezahürüdür."

- "Sahilin atmosferi, rüzgarı bana sakinlik ve huzur veriyor"

Sahilin ziyaretçilerinden Ömer Adil Tüfekçioğlu, depremde Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 4 katlı aile apartmanının çökmesi sonucu annesi, babası ve iki kardeşi ile 13 yakınını kaybettiğini, afet sırasında yatılı okulda olduğu için hayatta kaldığını anlattı.

Tüfekçioğlu, sahilde vakit geçirip moral bulmaya çalıştığını belirterek, "Sahilin atmosferi, rüzgarı bana sakinlik ve huzur veriyor. Sahil depremden önce güzeldi, şimdi daha da güzel olmuş. Parklar da eskisinden daha güzel. İnsanın gezdikçe gezesi geliyor. Genelde arkadaşlarımızla buraya geliyoruz." dedi.

Berat Madeni de sahilin yeni halini beğendiğini ifade ederek, "Sahil inanılmaz bir yer, gerçekten çok güzel olmuş. Eski halinden eser yok. Çocukluğumuzun geçtiği yerleri tekrar güzel görebilmek bize motivasyon kaynağı oluyor." diye konuştu.

Gülsüm Yavuz da çocuklarıyla sık sık sahilde oynamaya geldiklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



