6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde eşini kaybeden baba, 3 evladıyla yaşama tutunuyor

HATAY - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini kaybeden 43 yaşındaki Sinan Alban, evlerinin enkazından birlikte kurtulduğu 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Depreme Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'ndeki 2 katlı evlerinin 2. katında yakalanan Alban, afetten kısa süre sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Aynı gün oğulları Berkay (14), Enes (12) ve Rüzgar'ı (9) enkazdan kurtaran baba, eşi Mehtap'ın (31) ise cansız bedenine ulaştı.

Minibüs şoförü olarak çalışan Alban, oğullarına hem baba hem de anne oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Hüyük Mahallesi'nde inşa edilen köy tipi afet konutuna yerleşen Alban, annesinin de desteğiyle yemeklerinden çamaşırlarına, ödevlerinden temizliklerine kadar evlatlarının her şeyiyle yakından ilgileniyor.

- "En büyük destekçim annem"

Baba Sinan Alban, AA muhabirine, deprem öncesi çok güzel bir hayatlarının olduğunu söyledi.

Depremin ardından zor günler geçirdiklerini anlatan Alban, eşinin acısının ise ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Alban, her şeye rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

Evlatlarıyla yeni yuvalarında birbirlerine güç vererek güzel bir şekilde yaşamaya çalıştıklarını anlatan Alban, şöyle konuştu:

"Çocuklarımla birlikteyim ve yaşadığımız için mutluyuz. Allah bir daha yaşatmasın. Hem anne hem baba olacağız, çocuklarımız için mecburuz, ayakta durmaya çalışacağız. Onları en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. Zor bir süreçten geçtim, onların da psikolojilerini düzeltmek için elimden gelen her şeyi yaptım. En büyük destekçim annem, her konuda bize yardımcı oluyor."

Nafile Alban da gelininin emaneti torunlarına en iyi şekilde bakmaya çalıştığını söyledi.