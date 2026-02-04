İlginizi Çekebilir

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:
Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi
Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi
Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi
Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretimini katladı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretimini katladı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretimini katladı

KAHRAMANMARAŞ - GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 286 küçükbaş hayvanı telef olan besici Muhammed Çevlik, devlet tarafından sağlanan hayvan ve diğer desteklerle üretimine devam ederek hayvan sayısını ikiye katladı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Küpelikız Mahallesi'nde 25 yıldır hayvancılıkla uğraşan 40 yaşındaki Çevlik, depremlerde evi ve altındaki ahırın yıkılması sonucu tüm hayvanlarını kaybetti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde annesini de kaybeden, kardeşi ve kendisi ise enkazdan yaralı olarak kurtarılan Çevlik, depremde telef olan hayvanlarının eksikliğini Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla giderdi.

Üretimlerini hayvan kayıt sistemi üzerinden yürüten Çevlik'in ahırındaki zararlarının yanı sıra bakanlık tarafından telef olan 286 küçükbaş hayvanı birebir karşılandı. Ayrıca yem, nakdi destek, çadır ve konteyner yardımları da sağlanan Çevlik, devlet desteğiyle yeniden üretime başlayarak, bugün 580 koyunluk sürünün sahibi haline geldi.

Muhammed Çevlik, AA muhabirine, depremin yalnızca kendi aileleri için değil tüm ülke için kara bir gün olduğunu söyledi.

Deprem sonrası yaşadıklarını anlatan Çevlik, şöyle konuştu:

"Depremde çok büyük bir acı yaşadık, hepimizin evleri yıkıldı, hayvanlarımız enkaz altında kaldı. Deprem, ülkenin bir kara günüydü. Biz burada depremi yaşasak bile, en ücra köşede dahi bunun acısını hisseden insanlar oldu. Onlar da gerek yardımlarıyla gerek misafirperverlikleriyle, gerekse de dualarıyla yaramıza merhem oldular. Ben depremde annemi kaybettim, kardeşimin ayağı kırıldı, ben de kaburgalarım kırık şekilde enkazdan çıktım. Acı bir gündü bizim için."

Ahırın evlerinin altında olduğunu, bu yüzden yaşanan yıkımla beraber tüm hayvanlarının enkaz altında kaldığını belirten Çevlik, "Depremde 286 hayvanımız telef oldu. Devletimiz de aynı şekilde, 286 sayısını birebir olarak bize eksiksiz teslim etti. Gayet kaliteli hayvanlar dağıtıldı. İyiyiz yani, üretimimiz devam ediyor." dedi.

- "Hayvan sayımız iki kat artmış oldu"

Aldıkları desteklerle toparlandıklarını ifade eden Çevlik, şunları kaydetti:

"Devletimizin verdiği yem desteği vardı, nakit desteği vardı, çadır desteği vardı. Yani bu süreçte kalkınmamıza devlet çok iyi yardımcı oldu. Depremin üçüncü yılında hayvan sayımız iki kat artmış oldu. Depremden sonra 286 hayvanla başlamıştık, şu anda hayvan sayımız yaklaşık 580, yani iki kat artmış oldu. İyiyiz, gayet güzel gidiyor. Doğumlar devam ediyor, üretim devam ediyor. Elimizden geldiği kadarıyla da devam edeceğiz inşallah. Her şey çok hızlı ilerledi, enkazın bu şekilde kaldırılması, bizim bu şekilde vaziyet almamız, tekrar köy evlerinin verilmesi gayet iyiydi. Yani biz bile gözlerimize inanamadık. Öncesinde 'ya olur mu' diyorduk, oluyormuş. Allah devletimizden razı olsun. Hala yaralarımızı sarmaya devam ediyorlar."



Yurt Dünya 4.02.2026 14:01:33 0
Anahtar Kelimeler: 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı - depremde hayvanlarını kaybeden besici devlet desteğiyle üretimini katladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı

2

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:

3

Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi

4

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

5

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

6

Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

7

Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi

8

Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi

9

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

10

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı