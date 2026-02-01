6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş'taki altyapı sil baştan yapılıyor

KAHRAMANMARAŞ - İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde ciddi oranda hasar gören depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, içme suyu, kanalizasyon ve isale hatlarının yenilenmesi için hummalı çalışma yürütülüyor.



Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde neredeyse tamamı hasar gören kentin altyapısının yenilenmesi yönündeki çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (KASKİ), kentte içme suyuna erişim başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur isale hatlarının yenilenmesi için 100'den fazla noktada aynı anda çalışma yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan afet sonrası kentin altyapısında ciddi sorunlar oluştuğunu hatırlattı.

Altyapının yenilenmesine yönelik başlatılan hamleyle kent genelinde aynı anda 100'den fazla noktada canhıraş çalışma yürütüldüğünü anlatan Görgel, proje bedelinin 20 milyar lirayı aştığını söyledi.

- "Şehir gerçekten uzun yıllar altyapı probleminden kurtulmuş olacak"



Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin olduğu ilk andan itibaren bölge halkını bir an olsun yalnız bırakmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın şehre vermiş olduğu altyapı hibesi çok önemli bir şekilde yolumuzu açtı. 12 milyar TL değerindeki hibeyle bu işe başlanmıştı. Sonra Büyükşehir Belediyemiz olarak bizlerin kullanmış olduğu krediler, öz kaynaklarımızla işin sonunda 20 milyar TL'yi aşan bir altyapı hamlesiyle şehir gerçekten uzun yıllar altyapı probleminden kurtulmuş olacak.



Peyderpey altyapıya ilişkin çalışmalarımız da devam edecek. Şu anda altyapı çalışması yaptığımız yerlerde en az 50 yıl herhangi bir çalışmaya gerek kalmayacağı kanaatindeyiz. Şu anda otomasyon sistemine entegre ediyoruz. Artık yaptığımız işi görünür kılıyoruz. Daha önceki dönemlerde ne vanalama sistemimizde ne de boruların görüntüleme sistemlerinde hiçbir veri yoktu. Şu anda verileriyle beraber gerçekten güçlü bir sistemi inşallah hayata geçirmeye çalışıyoruz."



Kent olarak sıkıntılı süreçten geçtiklerini aktaran Görgel, "Şu anda yüzde 40'ları aşmış durumdayız. 2 bin 300 kilometre altyapı çalışması yapacağız. Bunun içerisinde hem içme suyu hem kanalizasyon hem yağmur hattı var. Kahramanmaraş, yağmur hattı noktasında çok zayıf bir şehirdi. Şu anda yağmur hattımızı genişletmiş olacağız. İçme suyu ve kanalizasyonda da hemen hemen girdiğimiz bölgelerde bunları tamamen yenilemiş olacağız." bilgisini verdi.



Çalışmaların tamamlanmasıyla kentin altyapısının büyük kısmının yenilenmiş olacağını bildiren Görgel, tamamlanan alanlarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, yıl sonuna kadar 500 kilometreye yakın asfalt çalışması yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.