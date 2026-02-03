İlginizi Çekebilir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de tamamen yenilenmiş altyapıya kavuşacak
IC İçtaş İnşaat King Khalid Uluslararası Havalimanı terminallerinin yapımını tamamladı
Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Beyaz örtü içinde Salda Gölü manzaralı kayak keyfi
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Deprem, vefat, tedavi zorluklarını sporla aştı, milli takımla gururlandı
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde 14 sporcusunu kaybeden İstiklalspor, sahadaki başarısıyla kente umut oluyor
Kolon kanserinde düzenli tarama erken tanı için belirleyici rol oynuyor
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aşçı, kendisini hayata bağlayan AFAD arama kurtarma ekibiyle buluştu
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ın yeniden inşasında depremzede mimar ve mühendisler de yer aldı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de tamamen yenilenmiş altyapıya kavuşacak

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de tamamen yenilenmiş altyapıya kavuşacak

HATAY - MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, tahrip olan alt ve üstyapısının düzeltilebilmesi için belediye ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sürüyor.

Hatay'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, ev, iş yeri ve kurum binalarının yıkıldığı depremlerde alt ve üstyapı da kullanılamaz hale geldi.

Afetin ardından kentin yeniden ihya ve inşası için konutların yapımından tahrip olan alt ve üstyapının onarımına kadar birçok çalışma yapıldı.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü kentte 15 ilçenin arıtma tesisi, içme suyu şebekeleri, çöp döküm sahaları ve kanalizasyon hatlarındaki onarım ve yenileme çalışmalarının 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

- "Hatay'ımızı yeni altyapıya kavuşturacağız"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda ciddi oranda ilerleme kaydettiklerini belirten Öntürk, "Altyapıyı 2026 yılında yüzde 70 oranında bitireceğiz, kalanını da 2027 yılında bitirip Hatay'ımızı yeni altyapıya kavuşturacağız." diye konuştu.

Altyapı onarım sürecinde cadde ve sokaklarda yer yer bozulmalar yaşandığını vurgulayan Öntürk, ekiplerin sorunların çözümü noktasında yoğun mesai harcadığını ifade etti.

- "Tüm ilçelerimiz yeniden sıfır kilometre altyapıya kavuşacak"

Kent merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde de kapsamlı çalışmalar yapıldığını aktaran Öntürk, şunları kaydetti:

"Arıtmalarıyla, çöp döküm sahalarıyla, kanalizasyon hatlarıyla, içme suyu hatlarıyla tüm ilçelerimiz yeniden sıfır kilometre altyapıya kavuşacak. Birçok ilçemizde hem içme hem de yağmur suyu ve atık su yönünden ciddi şekilde altyapı çalışmaları yapılıyor."

Öntürk, afetten etkilenen kentte eğitimden sağlığa, spor tesislerinden sosyal donatılara kadar birçok alanda ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 3.02.2026 13:22:01 0
Anahtar Kelimeler: 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı - depremlerden etkilenen hatay 2027'de tamamen yenilenmiş altyapıya kavuşacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Eleştiriye Neden Bu Kadar Kapalıyız?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

2

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de tamamen yenilenmiş altyapıya kavuşacak

3

IC İçtaş İnşaat King Khalid Uluslararası Havalimanı terminallerinin yapımını tamamladı

4

Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

5

Beyaz örtü içinde Salda Gölü manzaralı kayak keyfi

6

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Deprem, vefat, tedavi zorluklarını sporla aştı, milli takımla gururlandı

7

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde 14 sporcusunu kaybeden İstiklalspor, sahadaki başarısıyla kente umut oluyor

8

Kolon kanserinde düzenli tarama erken tanı için belirleyici rol oynuyor

9

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aşçı, kendisini hayata bağlayan AFAD arama kurtarma ekibiyle buluştu

10

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ın yeniden inşasında depremzede mimar ve mühendisler de yer aldı