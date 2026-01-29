İlginizi Çekebilir

Garanti BBVA Global Finance ödüllerinde üç kategoride ödül aldı
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi
Vodafone 5G yolunda fiber omurgasını yapay zekayla güçlendiriyor
Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi
Dyson yeni robot süpürgesi "SpotScrub Ai"yi tanıttı
Antakya'da 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan kurtarıldıktan sonra protezle ayağa kalkan Tuğba yeşil sahada moral buldu
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kadın, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve 3 kardeşine bakıyor
Yemeksepeti'nden GSYH'ye 3 milyar avroyu aşan katkı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kadın, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve 3 kardeşine bakıyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kadın, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve 3 kardeşine bakıyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kadın, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve 3 kardeşine bakıyor

HATAY - LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan evlerinin yerine hayırseverlerce yaptırılan yeni yuvasına yerleşen 28 yaşındaki Nuriye Geller, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve annelik yaptığı 3 kardeşinin geçimini sağlıyor.

Babası Reşit (53), 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Can, üvey kardeşleri Hüseyin (13), Abdurrahman (12) ve Muhammed (11) ile yaşadıkları Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'ndeki evleri 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Geller ve ailesine, geçen yıl Ülkem Okuyor Derneği organizasyonuyla sosyal medyadan ulaşılan hayırseverlerin desteği ile yeni bir ev inşa edildi.

Yeni yuvasına yerleşen Geller'e yine dernek aracılığıyla dikiş makinesi ve dikim malzemeleri temin edilerek, genç kadının iş kurmasına yardımcı olundu.

Evinin bir köşesini dikim atölyesine çeviren Geller, hem derneğin hem de mahallelinin siparişlerini dikerek ek kazanç elde ediyor.

- "Kazanıyorum, en azından mutfak alışverişimi çıkartıyorum"

Nuriye Geller, AA muhabirine, dernek başkanı Havva Aydanur Ertuğrul'un ve hayırseverlerin yardımıyla kendisinin ve ailesinin yaşamlarının kolaylaştığını söyledi.

Önce içerisinde huzurla yaşayacakları eve kavuştuklarını, şimdi de elinin iş tuttuğunu anlatan Geller, şöyle devam etti:

"Artık sıcak bir yuvamız var, evimizde rahat uyuyoruz. Havva Hanım sağ olsun, bir konuda daha bana yardımcı oldu. Ona dikiş yapabildiğimi söyledim, o da 'Sana dikiş makinesi alalım, bize dikiş yap.' dedi, ben de kabul ettim. Bildiğim bir işti, sonra kendim kıyafetlerimi diktim, sonra derneğin siparişleri oldu. Kazanıyorum, en azından mutfak alışverişimi çıkartıyorum."

Geller, derneğin yanı sıra mahallelinin siparişlerini de dikerek kazanç elde ettiğini belirtti.

Günün 4-5 saatini dikiş makinesinin başında geçirdiğini vurgulayan Geller, bazen siparişlere yetişemediği zamanların da olduğunu dile getirdi.



Yurt Dünya 29.01.2026 13:32:41 0
Anahtar Kelimeler: 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı - depremzede kadın terzilik yaparak engelli babası oğlu ve 3 kardeşine bakıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Özgür Özel Osmaniye’ye Geliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Garanti BBVA Global Finance ödüllerinde üç kategoride ödül aldı

2

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi

3

Vodafone 5G yolunda fiber omurgasını yapay zekayla güçlendiriyor

4

Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi

5

Dyson yeni robot süpürgesi "SpotScrub Ai"yi tanıttı

6

Antakya'da 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi

7

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

8

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan kurtarıldıktan sonra protezle ayağa kalkan Tuğba yeşil sahada moral buldu

9

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kadın, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve 3 kardeşine bakıyor

10

Yemeksepeti'nden GSYH'ye 3 milyar avroyu aşan katkı