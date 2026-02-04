İlginizi Çekebilir

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan 72 saat sonra anne kucağında çıkan Hazal'ın umre hayali gerçek oluyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan 72 saat sonra anne kucağında çıkan Hazal

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan 72 saat sonra anne kucağında çıkan Hazal'ın umre hayali gerçek oluyor

MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra annesinin kucağında çıkarılan 8 yaşındaki Hazal Güner'in kutsal toprakları görme hayali, Mersin Valiliğince gerçeğe dönüştürülecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesi Sultanevler Sitesi'ndeki evlerinin yıkılması sonucu 14 yaşındaki ağabeyi Ahmet Efe'yi kaybeden Hazal, kucağında yaşam savaşı verdiği annesi Betül Güner'le enkazdan 72 saat sonra kurtarıldı.

Afet sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olan baba Rauf Güner ise haberi alır almaz memleketine döndü.

Kendisine ulaşan ekiplerin su içmek isteyip istemediği sorusuna verdiği "Yok, daha muayene olmadım" yanıtıyla hafızalara kazınan kız çocuğu, hastanedeki tedavisinin ardından ailesiyle Mersin'in Tarsus ilçesine taşındı.

Şehitishak İlkokulu'nda eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi Hazal, daha önce umreye giden annesinden dinlediği anılardan etkilendi.

Hazal'ın kutsal topraklara gitmeyi istemesinden etkilenen Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, aileyi evinde ziyaret etti.

Ziyarette Hazal'ın hedeflerini ve hayallerini dinleyen Vali Toros ve eşi, çocuğu ailesiyle umreye göndereceklerinin sözünü verdi.

- "Hazal'ın bu isteği benim için önemliydi"

Vali Atilla Toros, AA muhabirine, 6 Şubat depremleri nedeniyle yarım kalan hayatların, hayallerin ve sessizliğe bürünen ailelerin olduğunu söyledi.

Afette devlet iradesi ve milletin vicdanının hep ayakta kaldığını dile getiren Toros, "Tarsus ilçemizde Hazal'ı ve ailesini ziyaret ederek bu süreci yad etmek ve kayıplarımıza dua etmek için bir aradayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Toros, devletin "şefkat eli"nin vatandaşların yanında olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde depremin ilk gününden itibaren önemli çalışmalar yapıldı. Hazal, umreye gitmek istediğini, annesi gibi Kabe'yi görmek istediğini ifade etmiş. Hazal'ın bu isteği benim için önemliydi. Hazal'ın bu dileğini yerine getirmeyle alakalı iradeyi ortaya koymak istedim. İnşallah Hazal, ailece arzu ettikleri gibi hem umreye gidecek hem mutlu olacak hem de dua edecek. Devletimiz, vatandaşların yanında olmaya devam edecek."

Hazal'ın babası Rauf Güner de ziyaretin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Allah razı olsun devletimizden, valimizden. Tarsus'a yerleşeceğimiz aklımın ucuna gelmezdi. Burada hem devletimiz hem de vatandaşlar bize sahip çıktı, Hatay'ı aratmadı. Buraya alıştık. Kızımın dileği vardı, vali amcası bizi kırmayıp teşrif ettiler. Allah razı olsun." diye konuştu.

- "Kabe'yi görmek ve dua etmek hayalimdi"

Vali ve eşine teşekkür eden Hazal Güner de "Mutlu oldum. Kabe'yi görmek ve dua etmek hayalimdi. Sürekli açıp izliyorum. Çok heyecanlıyım. Bu dileği çok istiyordum." ifadesini kullandı.



Yurt Dünya 4.02.2026 14:00:49 0
Anahtar Kelimeler: 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı - enkazdan 72 saat sonra anne kucağında çıkan hazal'ın umre hayali gerçek oluyor

