6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Protezle ayağa kalkan Fatma, azmiyle hem derslerinde hem piyanoda başarısını sürdürüyor

MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Hatay'da depremde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezle yeniden yaşama tutunan 12 yaşındaki Fatma Ömür Çelenk, gösterdiği azimle hem derslerinde başarılı oluyor hem de geçen yıl hayaline kavuştuğu piyanoda kendisini geliştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki apartmanın yıkılması sonucu babası Ömer ile ablası Durdu Naz Nisa'yı kaybeden Çelenk, annesi Hatice, ablası Asyanur ve kardeşi Ahmet Çelenk ile enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Ekiplerin afetten 8 saat sonra ulaşıp hastaneye kaldırdığı Fatma Ömür'ün, beton blokun altında kalması nedeniyle diz altından ampute edilen sol bacağına, Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde 2023'te protez takıldı.

Protezle yeniden yürümeye başlayan, annesi ve iki kardeşiyle Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşama tutunan Çelenk, azmiyle depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Geçen yıl Ülkem Okuyor Derneğinin başlattığı kampanyada iki hayırseverin bağışıyla piyano ve org hayaline kavuşan Çelenk, süreç içerisinde gittiği kurs sayesinde piyanoda kendisini geliştirmeye başladı.

Şu an için belirli şarkıları piyonosuyla çalmaya başlayan Çelenk, eğitim hayatını da Şehit Yaşar Yıldırım Ortaokulu'nda başarıyla sürdürüyor.

Derslerinde gösterdiği başarıyla takdir belgesi de alan Çelenk, Ülkem Okuyor Derneğinin de destekleriyle daha iyi noktalara gelmek için azimle çalışmaya devam ediyor.

- "Piyano çalarken çok mutlu oluyorum"

Fatma Ömür Çelenk, AA muhabirine, yaşadığı acılara rağmen mutlu olmaya çalıştığını söyledi.

Eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Çelenk, şöyle konuştu:

"Büyüyünce beyin cerrahı olmak istiyorum. Yılımın yarısı hastanede geçti. Doktorlar bana çok emek sarf etti, ben de hastalara emek sarf etmek istiyorum. Piyano çok zor ama çaba gösterenlere zor olmuyor. Piyano çalarken çok mutlu oluyorum ve huzurlu hissediyorum. Piyanistliğe kadar ilerletmek istiyorum. Bunun için kurslara gideceğim, daha çok üstünde duracağım. Ampute olabilirim ama bunun hiçbir engeli yok. Havuzda yüzebiliyorum, piyano çalabiliyorum hiç sorun değil. Kimse 'amputeyim' diye kendini geriye çekmesin daha çok ileri gitsinler istiyorum."

Fatma'nın kardeşi Ahmet Çelenk de ablasıyla yaşama tutunduklarını dile getirdi.

Anne Hatice Çelenk de 6 Şubat'ta yaşanan depremlere rağmen hayatın devam ettiğini belirterek, "Zoru başarmak önemli. Çocuklarım için ayakta duruyorum ve onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul da Fatma'nın piyanoda ilerlemesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Toplumda örnek bireyler yetiştiriyor olmak ve bu çocuklarla aynı yolda yürüyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Bizim desteğimiz var ama çocukların içerisinde o ışık olmasa yapamazdık. Bu aslında birlikte bir güç olmanın hedefi."