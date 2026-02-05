6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Yeni yuvalarına kavuşan depremzedeler geleceğe daha güvenli bakıyor

ADANA - ALİ KEMAL ZERENLİ/YAKUP SAĞLAM - Adana ve Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle evlerini kaybeden afetzedeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen yeni yuvalarında kendilerini daha güvende hissediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da evleri yıkılan veya hasar görenlerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda TOKİ tarafından Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde inşa edilen 341 konut, afetzedelere teslim edildi.

Yeni yuvasına taşınanlardan 46 yaşındaki Tuba Sertoğlu, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde Güzelyalı Mahallesi'ndeki Belük Apartmanı'nın yıkılmasıyla evini kaybettiğini söyledi.

Sertoğlu, ikametine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "TOKİ evleri, çok güzel ve dayanıklı. Burada acımızı unutmaya çalışıyoruz. Ufak tefek sarsıntılar oluyordur belki ama biz hissetmiyoruz. Evimiz 3 1, konforlu, odalarımız geniş ve güzel. Kızlarımın ayrı odaları var. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

72 yaşındaki Bilal Aydın da evini kısa sürede teslim aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Evimiz gayet güzel, oturmaya müsait. O günleri unutmaya çalışıyoruz, her şey geride kaldı. Devletimizin sayesinde bizler de huzurlu şekilde oturuyoruz. Burası yatay mimari olduğu için gerekli etütler yapıldıktan sonra binalar inşa edildi. Bu yüzden bir korkumuz yok. Allah'a şükür sonraki hiçbir depremin farkına varmadık."

- İskenderun'daki afetzedeler yeni evlerinden memnun

Afetin yıkıma neden olduğu İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde de afetzedeler için 7 bin 837 konut tasarlandı.

İkametine taşınan evli ve bir çocuk annesi 36 yaşındaki Müge Ceresu, depremde yan yatan Meydan Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmandan sağ kurtulmayı başardıklarını anlattı.

Ceresu, bir süre konteynerde kaldıktan sonra geçen yıl haziranda yeni evlerine yerleştiklerini belirterek, "Eski evimin oturumu 2 1'di, şimdiki evim 3 1. Yıllarca 'Doğal gazlı bir evim olacak mı acaba?' diye dua etmiştim. Şu an doğal gazlı, sıcak suyu olan güzel bir evim var. Çok şükür Allah'a, kendi imkanlarımız doğrultusunda istediğimiz gibi de dayayıp döşedik. Şu an evimde gayet mutlu ve huzurluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki Dilek Karaterlik de artık daha mutlu bir yaşam sürdüğünü vurgulayarak, "Deprem olduğu zaman kendimi daha güvenli hissediyorum. Burası daha modern bana göre. Sobalı evdeydik, şu an sıcak suyumuz, doğal gazımız var." dedi.

Pac Meydanı çevresindeki apartmanın enkazından eşi ve 2 kızıyla kurtulan 43 yaşındaki Adnan Kaya da "6 aydır buradayız, memnunuz genel olarak. Buradaki evlerin daha sağlam olduğuna inandığımız için rahatız. 11 ilde yıkım olduğu için bu sürecin olması gerektiğinden daha iyi gittiğine inanıyorum." diye konuştu.

Afetzedelerden 57 yaşındaki Fecir Tekin de eşiyle yeni evlerinde huzurla yaşadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mıza yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.