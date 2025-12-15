9. Uluslararası Kozmetik Kongresi Antalya'da başladı

ANTALYA - Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Bu yıl "Holistik Kozmetik" temasıyla gerçekleştirilen kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

KÜAD Uluslararası Kozmetik Kongresi Başkanı Fuat Arslan, AA muhabirine, kongrede güzelliğin, bilimin, sürdürülebilirliğin ve etik değerlerin uluslararası düzeyde değerlendirileceğini söyledi.

Kozmetik, formülasyon teknolojileri, inovasyon stratejileri ve küresel kozmetik eğilimlerine ilişkin güncel verilerin ve yeni nesil uygulamaların kongrede ele alınacağını belirten Arslan, "Dünyada kozmetik çok dinamik ve hızlı gelişen bir sektör. Tüketici beklentilerinin çok hızlı değiştiği bir alan. Şu anda birçok yeni kavramı ve yaklaşımı konuşuyoruz. Bu kongre vasıtasıyla bu yenilikleri sektöre anlatıyoruz." dedi.

Bu yılki temanın "holistik" olduğunu aktaran Arslan, kozmetiğe sadece bir alandan değil, bütünsel olarak bakmayı hedeflediklerini kaydetti. İnsanların güzel görünmenin yanında iyi hissetmeyi, iyi yaşamayı, iyi yaşlanmayı istediğini anlatan Arslan, bunun da bütünsel yaklaşımı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Sektörde hem zihni hem bedeni hem de ruhu onaran bir mekanizmanın hakim olduğunu aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Aslında geleneğimize baktığımızda bütünsel bakış açısının birçok uygulamasını Anadolu'da görebiliyoruz. Anadolu'da geçmişte gül suyu sadece cilt için değil, cildi güzelleştirirken zihni rahatlatması için de kullanılmış. Gül kalbin ve sevginin bir ifadesi olarak kullanılmış. Bizdeki hamam kültürü sadece bedeni arındırmak, temizlemek olmamış, zihni de rahatlatmış. Bu tür uygulamalar tarihimizde çok yaygın bir şekilde kullanılmış. Çörek otu yağını biz gençliğin iksiri olarak biliriz. Yeni bir trendden çok bu geçmişin kadim uygulamalarını hatırlamamız anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde bu kavramın kozmetik sektörüne yavaş ama kalıcı bir şekilde yerleşeceğini düşündük. Türkiye'nin Türk kozmetik felsefesini dünyaya bütünsel yaklaşımla anlatmak istedik."

Arslan, kongrenin sektörün gelişmesinde önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Bu yıl 6 ülkeden konuşmacıların sektörü ele alacağını dile getiren Arslan, "Dünyada kozmetik potansiyeli yüksek ve ilgi gören bir sektör. Hızla büyüme kaydediyor. O yüzden artık sadece dünyada çok ürün üretmek, çok ürün satmak da tek başına yeterli değil, farklı kavramlar artık gün içerisine girdi. İyi yaşamla güzelliği birleştiren yeni kavramlar gelişiyor." diye konuştu.

