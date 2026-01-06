İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı
Isparta'da eğitimde fırsat eşitliği için SOGEP destekli projenin sözleşmesi imzalandı
Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
Basketbol Şampiyonlar Ligi
Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi
ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
A101 Düzce'de yeni e-ticaret deposunu faaliyete geçirdi
Adana’da kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünde bulundu
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası

A101 Düzce'de yeni e-ticaret deposunu faaliyete geçirdi

A101 Düzce

A101 Düzce'de yeni e-ticaret deposunu faaliyete geçirdi

İSTANBUL - Operasyonlarını çeşitlendiren A101, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yeni e-ticaret deposunu devreye alarak lojistik kapasitesini ölçüde artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni açılan tesisle A101'in toplam e-ticaret depo sayısı 2'ye, toplam depo kapasitesi ise yüzde 40 arttı. Böylece markanın e-ticaret sipariş operasyonları hem hız hem de erişilebilirlik açısından daha güçlü bir yapıya kavuştu.

Tam kapsamlı yangın güvenlik sistemleriyle de donatılan tesis, A101'in operasyonel verimlilik ve iş güvenliği standartlarını üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandı.

Yeni depo ile artan çevrim içi talebe hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda A101'in e-ticaret operasyonlarına önemli bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

Başta batı Karadeniz ve Marmara olmak üzere geniş bir bölgeye daha hızlı teslimat imkanı sağlayan tesis, rota optimizasyonu, stok yönetimi ve müşteri deneyiminde katma değer yaratma misyonuyla hayata geçirildi. Depoda uygulanan gelişmiş stok yönetimi ve talep tahmini modelleri, ürün bulunurluğunu artırarak müşteri memnuniyetini güçlendirmeyi de hedefliyor.

Yeni e-ticaret deposu, A101'in sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının da önemli halkasını oluşturuyor.

Enerji verimliliği, süreç optimizasyonu ve teknoloji entegrasyonuna dayalı altyapısıyla tesis, daha düşük karbon ayak izi, kaynak verimliliği ve dijitalleşme odaklı perakende modeline geçişi destekliyor.

A101, e-ticaretteki büyüme kararlılığını sürdürürken, sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu ve geleceğe hazır bir lojistik ekosistemi geliştirmeye yönelik yatırımlarına da devam ediyor.



Ekonomi 6.01.2026 22:09:38 0
Anahtar Kelimeler: a101 düzce'de yeni e-ticaret deposunu faaliyete geçirdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

2

Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı

3

Isparta'da eğitimde fırsat eşitliği için SOGEP destekli projenin sözleşmesi imzalandı

4

Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

5

Basketbol Şampiyonlar Ligi

6

Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi

7

ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

A101 Düzce'de yeni e-ticaret deposunu faaliyete geçirdi

9

Adana’da kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünde bulundu

10

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası