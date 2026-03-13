ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Kahramanmaraş'ta protesto edildi

ABD ile İsrail

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Kahramanmaraş'ta protesto edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

İlim Yayma Cemiyeti binasında bir araya gelen Kahramanmaraş Platformu üyeleri, ABD ve İsrail'e tepki gösteren pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde sivillerin hedef alındığını söyledi.

İslam dünyasında yaşanan acılara dikkati çeken Alagöz, şunları kaydetti:

"İslam coğrafyasının dört bir yanında çocuklar, tonlarca ağırlıktaki bombaların hedefi oluyor. Dün Bosna'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Arakan'da, Suriye'de ve Irak'ta dökülen kan, bugün Sudan'da, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Gazze'de ve İran'da dökülmeye devam ediyor. Coğrafyalar değişiyor, takvimler değişiyor ancak ölenler hep aynı masum çocuklar, kadınlar ve siviller. Katillerin bombaları 'Şii misin, Sünni misin, Selefi misin, Sufi misin?' diye sormuyor. Hedefleri İslam dünyası ve Müslümanlardır. ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan bu pervasız saldırganlığına karşı uluslararası toplumu, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası örgütleri ve bölge ülkelerini acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.



Yurt Dünya 13.03.2026 16:47:24
Anahtar Kelimeler: abd ile israil'in iran'a yönelik saldırıları kahramanmaraş'ta protesto edildi

