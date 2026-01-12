İlginizi Çekebilir

Accept ve In Flames temmuzda İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL - Heavy metal ve melodik death metal müzik türlerinin tanınan grupları Accept ve In Flames, 2026 yazında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Alman heavy metal grubu Accept, Stagepass organizasyonuyla 25 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

"Metal Heart", "Restless & Wild" ve "Balls to the Wall" gibi eserleriyle bilinen Accept konserinin açılışında, Alman metal grubu Destruction ve Türkiye'den Saint & Sinners sahne alacak.

Melodik death metal grubu In Flames ise 26 Temmuz'da aynı sahnede dinleyici karşısına çıkacak. İsveç'in Göteborg şehrinde 1990'da kurulan grup, 2026 Avrupa turnesi kapsamında vereceği konserde, klasik parçalarının yanı sıra yeni dönem çalışmalarından eserleri de seslendirecek.

Etkinlikte konuk grup olarak İngiliz metal grubu Napalm Death ve Employed to Serve de yer alacak.

Her iki konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.



