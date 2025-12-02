İlginizi Çekebilir

Adalet bölümü öğrencileri mahkeme işleyişini yerinde öğrendi

Osmaniye'de adalet bölümü öğrencileri mesleki eğitim kapsamında ziyaret ettikleri adliyede mahkeme işleyişini yerinde öğrendiler. Merkez Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri, mesleki bilgilerini pekiştirmek amacıyla Osmaniye Adliyesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen eğitim gezisinde öğrenciler, bir duruşmayı izleyici olarak takip ederek mahkeme süreçlerini yerinde gözlemleme imkânı buldu. Öğrenciler ayrıca, hâkim, savcı, zabıt kâtibi ve mübaşirin görevlerini mahkeme salonunda yakından inceleyerek adalet hizmetlerinin işleyişi hakkında detaylı bilgi edindi. Böylece derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak görme fırsatı yakalayan gençler, mesleklerine yönelik farkındalıklarını artırdı. Okul yönetimi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunan bu tür programların devam edeceğini belirterek Osmaniye Adliyesi yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. 



Osmaniye 2.12.2025 09:40:00 0
